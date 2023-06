Neue Funktion für FritzApp WLAN: App ist bereit für kommende FritzBox

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp WLAN kurz hintereinander zwei Updates veröffentlicht. Wer FritzBoxen und andere Netzwerk-Geräte von AVM betreibt und ein iPhone oder iPad nutzt, kann ab sofort neue Funktionen ausprobieren.

Was kann die App?

Neues und Verbesserungen Version 1.10.0 und 1.10.1 Anzeige von Wi-Fi 6E & 7 sowie 6-GHz-Unterstützung

Hinweis zur Einbindung Mesh-fähiger Repeater ins WLAN-Mesh

"WLAN messen" war teilweise ohne Wert

Verbesserung: Stabilitäts- und Detailverbesserungen

Update empfohlen

AVM hat dabei zunächst mit Version 1.10.0 neue Funktionen gestartet und dann einen Tag später mit Version 1.10.1 Detailverbesserungen veröffentlicht. Das Update kommt automatisch. Alternativ lässt es sich im App Store laden Die FritzApp WLAN für iOS-Nutzer bekommt mit der neuen Version jetzt eine interessante Neuerung. Ab sofort können iOS-Nutzer in der App in der Netzwerk-Anzeige Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 sowie 6-GHz-Unterstützung einsehen. Aktuell gibt es zwar noch keine Wi-Fi-7-fähige FritzBox im Handel, die wird es aber zum Beispiel mit der bereits angekündigten 5690 Pro schon bald geben.Zu den weiteren Änderungen für die App gehört ein nun verbesserter Hinweis zur Einbindung von Mesh-fähigen Repeatern ins WLAN-Meshnetzwerk. Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt. Viele Änderungen gibt es allerdings nicht.Die Smartphone-App bietet eine Reihe praktischer Features. So lässt sich der ideale Repeater-Standort besser ermitteln, indem man an den aufgestellten Plätzen eine Messung durchführt und Anpassungen vornimmt. Zudem kann man Gastzugänge erteilen, ohne dazu an den PC zu müssen, und kann sich eine Analyse der gefundenen Funknetze, sowie deren Parameter wie die eingesetzte Verschlüsselung, den genutzten Funkkanal und die Signalstärke anzeigen lassen.Die Updates werden allen Nutzern empfohlen, da AVM bei jedem Update auch sicherheitsrelevante Änderungen vornimmt. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen; generell läuft die Verbindung ab FritzOS 6.50. AVM bittet Nutzer seiner Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.