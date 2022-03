Qualcomm bringt ersten WiFi-7-Chip: WLAN-Datenraten bis fast 6 Gbps

Qualcomm hat erstmals WLAN- und Bluetooth-Chips mit Unterstützung für WiFi 7 und Bluetooth 5.3 vorgestellt. Der US-Chipkonzern leitet damit die nächste Stufe der Evolution von drahtlosen Netzwerken ein - mit Übertragungsraten von knapp sechs Gigabit im 6-Gigahertz-Spektrum.

Wie Qualcomm anlässlich des Mobile World Congress 2022 mitteilte, sollen ab der zweiten Jahreshälfte die ersten Smartphones, Tablets, Laptops und VR-Headsets mit der neuen FastConnect 7800 Wireless-LAN-Lösung bestückt werden können. Der neue Funkchip soll dann nicht nur als eigenständiger Chip, sondern auch als Teil von neuen Qualcomm-SoCs breit verfügbar gemacht werden.Qualcomm verspricht, dass der erste Wi-Fi 7-fähige Chip aus seiner Produktion den noch nicht final spezifizierten neuen WLAN-Standard 802.11be bereits jetzt breit unterstützt darüber hinaus natürlich auch die älteren Standards voll nutzen kann. Der Chip kann im 6-GHz-Spektrum Übertragungsdaten von bis zu 5,8 Gigabit pro Sekunde erreichen. Wo kein 6-GHz-Spektrum nutzbar ist, sind angeblich immerhin 4,3 Gbps möglich, heißt es.Der FastConnect 7800 kann bei Bedarf ein bis zu 320 Megahertz breites Spektrum verwenden, um per Multi-Link-Operation größere Übertragsraten un Stabität zu gewährleisten. Für sichere Verbindungen wird auch die WPA3-Verschlüsselung unterstützt sowie natürlich auch diverse ältere Varianten zur verschlüsselten WLAN-Kommunikation. Die Latenz soll dabei dauerhaft unter zwei Millisekunden gehalten werden können.Teil der neuen Plattform ist auch Unterstützung für Bluetooth 5.3 inklusive der Option zur Nutzung der Snapdragon Sound-Technologie, einen speziellen Spielemodus mit reduzierter Latenz, Stereoaufnahme, aptX-Wiedergabe und LE Audio. Qualcomm wirbt auch damit, dass der neue WLAN-/Bluetooth-Chip bei Bedarf über zwei Funk-Frontends die Reichweite verdoppeln kann.Bis die neue WLAN-Plattform, die im 14-Nanometer-Maßstab gefertigt wird, in ersten Geräten Verwendung findet, dürfte sich im Markt für WiFi 7 noch einiges tun. Aktuell gibt es schlichtweg noch keine Access Points, die den neuen Standard unterstützen, doch auch dafür dürften Qualcomm und andere Anbieter bald erste Lösungen präsentieren. Zumindest in der Theorie sollen über WiFi 7 Übertragungsraten von bis zu 40 Gbps erreichbar sein.-