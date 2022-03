Neue Alexa-Features: Amazon bringt Spider-Man auf Echo-Speaker

Passend zum Streaming-Start von Spider-Man: No Way Home aktualisiert Amazon seine Sprachassistentin Alexa und bringt drei Generationen der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft auf die eigenen Echo-Lautsprecher. Dabei plaudert "Spidey" gerne aus dem Nähkästchen.

So holt ihr euch Spider-Man ins Wohnzimmer

Jetzt beim Kauf von Smart-Speakern sparen!

Wenn es um Marketing geht, scheint Amazon oftmals den richtigen Riecher zu haben. Zu Weihnachten begaben wir uns auf die Suche nach Santa Claus, im neuen Jahr half uns Wladimir Klitschko unsere Vorsätze einzuhalten und den romantischen Frühling startete man mit Flirttipps von Ex-Bachelor Paul Janke. Nun darf Spider-Man in die WLAN-Lautsprecher der Echo-Familie einziehen, besser gesagt alle drei bekannten Superhelden - Tom Holland (seit 2016), Andrew Garfield (2012 bis 2014) und Tobey Maguire (2002 bis 2007).Amazon gibt an, dass Fans der Filmreihen mit der neuen Alexa-Funktion ihre "Neugier nach Hintergrundwissen" stillen können. Einen Monat lang stehen die drei Spider-Man Rede und Antwort auf gezielte Fragen von Echo-Nutzern und sollen dabei unterhaltsame Einblicke in das Marvel Cinematic Universe (MCU) und in das Leben als "Spidey" gewähren. Für die passende Vertonung hat man sich die deutschen Synchronstimmen der drei US-amerikanischen und britischen Schauspieler ins Boot geholt.Unter anderem können Amazon-Kunden Spider-Man ab sofort mit folgenden Fragen löchern:Eingeschworene Fans wissen natürlich, wer sich unter dem Spinnenanzug verbirgt. Doch Spider-Man steht für so viel mehr.Bei allen dreien eine berechtigte Frage.Gerade im Kampf mit Doc Ock oder doch eher Eisessen mit MJ?Zu welchem von den Dreien?Der Beweis, dass uns Superhelden jeden Tag begegnen können, auch ohne Anzug und Maske.Ein gefährliches Vorhaben mit actionreichen Konsequenzen.Peter Parker ist ein echter Nerd - aber sein Alter Ego auch?Weise Worte von Onkel Ben haben uns gelehrt: Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.Mal schauen, ob es darauf eine einfache Antwort gibt.So viele Möglichkeiten…