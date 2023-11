Madame Web im Trailer: Sonys Spider-Man-Universum wächst weiter

Cassandra Webb wird zu Madame Web

Schurke ähnelt einem bekannten Superhelden

Gleich zu Beginn des nächsten Jahres bringt Sony eine weitere Marvel-Comicverfilmung ins Kino, die eng mit den Geschichten von Spider-Man verbunden ist. In Madame Web geht es dann allerdings nicht um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, sondern um eine Sanitäterin, die plötzlich hellseherische Fähigkeiten entwickelt - was einige Konsequenzen nach sich zieht, wie der erste Trailer nun zeigt.In dem Film schlüpft Dakota Johnson (unter anderem bekannt aus Fifty Shades of Grey) in die Rolle der Rettungssanitäterin Cassandra Webb, die eines Tages feststellt, dass sie über ganz besondere Fähigkeiten verfügt. Sie kann nämlich in die Zukunft blicken, was nicht nur ihre Arbeit auf den Kopf stellt, sondern ihr gesamtes Leben für immer verändert.Während Cassandra in den Comics meist als blinde und ältere Telepathin dargestellt wird, befasst sich der kommende Kinofilm somit um die Ursprünge der später auch als Madame Web bekannten Superheldin. Deutlich wird, dass das Geheimnis hinter Cassandras Fähigkeiten in ihrer eigenen Vergangenheit liegt und mit den Forschungen ihrer Mutter an seltenen Spinnen zusammenhängt.Wie die Vorschau zeigt, spielen zudem noch drei weitere Frauen (dargestellt von Sydney Sweeney, Celeste O'Connor und Isabela Merced) eine gewichtige Rolle, da deren Schicksale mit dem Leben der Titelheldin verwoben sind.Kinogänger erwartet somit eine gewaltige Portion Frauen-Power, wenn Madame Web am 14. Februar 2024 in Deutschland startet. Den Bösewicht des Films gibt es im Trailer ebenfalls schon zu sehen, dieser erinnert (wohl auch nicht ganz zufällig) an einen dunkel gekleideten Spider-Man. Gespielt wird dieser von Tahar Rahim. In weiteren Rollen treten unter anderem noch Isabela Merced, Mike Epps, Emma Roberts und Adam Scott im Film auf.