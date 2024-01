USA: Apple macht Watch schlechter, um Verkaufsverbot zu vermeiden

Apple hat offenbar grünes Licht bekommen, eine angepasste Version seiner Apple Watch für den US-amerikanischen Markt anzubieten, mit der man das seit einigen Wochen geltende Verkaufsverbot vermeiden könnte. Apple hat dazu den Funktionsumfang beschnitten.

Wie aus einem bei Gericht eingereichten Dokument von Apple hervorgeht, hat die amerikanische Zollbehörde bei einer Überprüfung aktueller Lieferungen der betroffenen Modelle der Apple Watch festgestellt, dass diese keine Puls­oxi­me­trie-Funk­tio­nen zur Über­wachung der Sauer­stoff­sät­ti­gung des Blutes mehr enthalten.Durch das jetzt umgesetzte Re-Design der Smartwatches könne man die Patentansprüche der Firma Masimo umgehen, so Apple laut Reuters bereits zuvor in einer Stellungnahme. Masimo hatte Apple bereits 2020 wegen der Verletzung von Patenten auf die Ermittlung der Sauerstoffsättigung des Blutes mittels Pulsoximetrie verklagt, weil das junge Unternehmen überzeugt ist, Apple habe die Technologie unrechtmäßig erworben und nachgeahmt, also praktisch "gestohlen".Zuletzt gipfelte die seit der Einführung der Apple Watch Series 6, der ersten Variante mit Puls­oxi­me­trie-Funk­tion, andauernde Auseinandersetzung, in der Apple auch mit Gegenklagen agiert hat, in einem von der US International Trade Commission (ITC) verhängten Verkaufsverbot . Dieses betrifft theoretisch auch die aktuellsten Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2, wurde aber auf Bitten von Apple vorläufig ausgesetzt Aktuell sind die nach Meinung von Masimo und mittlerweile auch der Internationalen Handelskommission der USA patentverletztenden Apple-Watch-Modelle also noch immer im amerikanischen Handel erhältlich. Bisher hatte Apple den Verkauf der Geräte nur sehr kurz ausgesetzt, wobei an diesen wenigen Tagen Ende 2023 der Vertrieb über Partner im Einzelhandel ganz normal weiterlief.Zwar argumentierte Apple bisher vor allem damit, dass ein weiteres Bestehen des Verkaufsverbots massive negative Auswirkungen auf das Unternehmen und seine Kunden haben würde, behauptete aber auch, dass man in einem Widerspruchsverfahren die Oberhand behalten und die Vorwürfe des klagenden Startup-Unternehmens Masimo entkräften könnte.Dennoch hat Apple nun aber nach eigenen Aussagen Änderungen an den von der Patentklage betroffenen Watch-Modellen vorgenommen, wodurch die Smartwatch im Grunde eine wichtige Funktion für die Nutzung im sportlichen Umfeld verliert - wenn die modifizierten Versionen tatsächlich in dieser Form in den Handel kommen.