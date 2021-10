Apple Watch Series 7: Verkaufsstart soll für Mitte Oktober geplant sein

Während die Apple Watch Series 7 offiziell für "später diesen Herbst" angekündigt wurde, grenzt ein neuer Leak den Release-Zeitraum ein. Demnach könnte die nächste Generation der Smartwatch bereits ab Mitte Oktober ausgeliefert werden. Vorbestellungen werden zeitnah erwartet.

Und täglich grüßt das Murmeltier: Größer, schneller, besser

Apple

Lag der oft gut informierte Apple-Leaker Jon Prosser mit seinen Prognosen zum Design der Apple Watch Series 7 daneben, könnte er mit präziseren Angaben zum Marktstart erneut ins Schwarze treffen. Seinem Bericht auf Front Page Tech zufolge soll die Auslieferung der neuen Wearables in circa zwei Wochen starten. Bleibt Apple seinen Plänen für Vorbestellungen und Startterminen treu, könnte die Pre-Order-Phase bereits am 8. Oktober und der Versand am 15. Oktober starten. Offiziell bestätigt wurden diese Termine jedoch noch nicht.Im Gegensatz zu dem im Vorfeld angenommenen Redesign der Apple Watch samt eines kantigen Looks, wird die Series 7 in diesem Jahr weiterhin seine abgerundete Form, dafür aber ein größeres Display aufweisen. Im Vergleich zur bislang weiterhin erhältlichen Series 6 soll die neue Smartwatch einen 20 Prozent größeren Bildbereich und eine um 70 Prozent hellere Anzeige im Always-On-Modus bieten. Durch ein dickeres Frontglas dürfte sich zudem die Stabilität der Apple Watch Series 7 erhöhen, was die Uhr besser gegen Brüche schützt.Ebenso bewirbt Apple sein neues Wearables mit einer um 33 Prozent schnelleren Ladezeit und den Vorteil von einfacheren Eingabemöglichkeiten via Touch aufgrund der leicht größeren OLED-Displays. Die zur Verfügung stehenden Aluminium- und Edelstahl-Versionen wachsen im Vergleich zur Series 6 jeweils um einen Millimeter an, von 40 auf 41 Millimeter und von 44 auf 45 Millimeter. Preislich wird Apple ab 399 Euro starten. Zubehör von älteren Generationen, zum Beispiel Armbänder, Ladegeräte und Co., bleiben zur Series 7 kompatibel.