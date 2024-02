Google Docs & Co mit neuer Sidebar - Tablets werden Office-tauglicher

Google will mehr Nutzer für seine Office-Produkte gewinnen und rüstet deshalb seine Büro-Apps mit neuen Features auf. Ab sofort wird bei Google Docs , Sheets und Slides ein Update für Android-Tablets ausgerollt, mit dem eine neue Seitenleiste kommt.

Von der Notlösung zur vollwertigen Alternative?

Zusammenfassung Google rüstet Office-Apps für Android-Tablets auf

Neue Seitenleiste für Google Docs, Sheets, Slides

Ziel: Mehr Nutzer für Google Workspace gewinnen

Formatierungsleiste verbessert Office-Funktionen

Update-Einführung dauert einige Wochen

Feature für Workspace- und private Nutzer

Werkzeugleiste bleibt, neue Vor-/Zurück-Buttons

Google Docs & Co sind zwar schon lange eine brauchbare Alternative zu Microsofts Word & Co, doch nutzen viele Anwender die Tools vor allem als Notlösung, wenn kein vollwertiges Word zur Verfügung steht. Google will dies schrittweise ändern, um so mehr Nutzer für seine Workspace genannten Office-Anwendungen zu gewinnen.Eine der Maßnahmen, die man jetzt laut einem Blog-Eintrag der Entwickler ergreift, ist die Einführung einer neuen Seitenleiste, die für das Formatieren von Inhalten verwendet wird und speziell auf Android-basierten Tablets angeboten wird. Damit steigert man die Attraktivität von Android-Tablets für Office-Aufgaben. Bis das neue Feature überall verfügbar ist, dauert es aber ein paar Wochen. Es soll dann für Workspace-User ebenso wie für private Nutzer verfügbar sein.Wer Google Docs, Google Sheets oder Google Slides auf einem Android-basierten Tablet nutzt, soll mit der neuen Seitenleiste seine Inhalte besser in eine ansehnliche Form bringen können. Die Seitenleiste macht die Anpassung von Schriftarten und -größen, Ausrichtung oder Linienabstand in Google Docs deutlich leichter und komfortabler möglich. Auch bei Sheets und Slides liefert die Seitenleiste künftig einen schnellen Zugriff auf allerhand Details zur Formatierung der Inhalte.Die normalerweise über dem jeweiligen Dokument angezeigte Werkzeugleiste verschwindet durch die neue Seitenleiste allerdings nicht. Sie bleibt auch bei Aktivierung der Seitenleiste sichtbar und zeigt dann ein paar "Vor-" und "Zurück"-Buttons an, mit denen die Änderungen rückgängig gemacht werden können. Der größte Vorteil des neuen Ausklappmenüs besteht darin, dass sich Änderungen jetzt zentral, mit weniger Klicks und übersichtlich vornehmen lassen, sodass man weniger schnell den Überblick verliert.