Google Docs: Fünf Mal "And." hintereinander bringt App zum Absturz

Es gibt immer wieder "verbotene" Wörter und Zeichenfolgen, auf die Geräte in der einen oder anderen Form "allergisch" reagieren. Doch der aktuelle Fall Google Docs könnte merkwürdiger nicht sein, denn hier genügt ein fünfmaliges "And.", um die Anwendung zum Absturz zu bringen.

Google bestätigt Bug

"And. And. And. And. And." Wer diese vermeintlich banale Wortkombination in die Textverarbeitungsanwendung von Google eintippt, der kann die dazugehörige Docs-Seite "abschießen". Gemeldet wurde dieser überaus kuriose und sicherlich sehr spezielle Fehler von einem Nutzer namens Pat Needham, dieser schreibt im Google-Support, dass das Verhalten zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidet, man also keinen derartigen Absturz provozieren kann, wenn man beispielsweise "and. and. And. and. And." schreibt. Engadget schreibt, dass man das Verhalten mit einem MacBook und aktuellem Google Chrome (Version 100.0.4896.127) nachvollziehen konnte. Nach Eingabe der Zeichen kamen Einblendungen mit "Etwas ist schief gelaufen" sowie "Datei kann nicht geladen werden". Der erste Impuls ist in solchen Fällen ein Neuladen der Webseite, doch auch dieser spontane Workaround schafft keine Abhilfe.Es ist nicht ganz klar, ob das Problem auch auf anderen Geräte- und Browser-Kombinationen auftritt, es gibt aber auch Bestätigungen von Firefox 99.0.1 - wir konnten es aber nicht reproduzieren. Der Grund für dieses Verhalten ist derzeit noch nicht bekannt. Google hat allerdings bestätigt, dass man sich des Bugs annehmen wird: "Wir sind uns des Problems bewusst und arbeiten gerade an einer Lösung. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieses Problem aufmerksam gemacht und es mit uns geteilt habt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten!"Auf Hacker News wird aktuell spekuliert, dass das mit der Rechtschreibprüfung von Google Docs zusammenhängt. Dabei berichten Nutzer, dass man auch andere Wörter wie Anyway, But, Also, Therefore und diverse andere mehr als fünf Mal hintereinander schreiben kann und dasselbe Ergebnis bekommt.Anmerkung bzw. Warnung: Bitte nicht drei Mal mit "Beetlejuice" ausprobieren!