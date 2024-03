Eigenständiges Microsoft Office 2024 kommt - mit einigen Einschnitten

Es ist schon etwas her, dass man von einem möglichen Office 2024-Update als eigenständige Version gehört hat. Jetzt hat Microsoft sich dazu geäußert und bestätigt, dass es an Office 2024 sowohl für Unternehmen als auch für Privatanwender gearbeitet wird.

Office LTSC 2024: Vorschau startet im April

Zusammenfassung Microsoft arbeitet an Office 2024 für Firmen und Privatnutzer

Vorschau auf Office LTSC 2024 ab April für Organisationen

Neue Features in Office LTSC 2024 wie dynamische Excel-Diagramme

Office LTSC 2024 kommt ohne Teams und Microsoft Publisher

Fünf Jahre Support und bis zu 10 Prozent Preisanstieg bei Office 2024

Endverbraucher-Version von Office 2024 ohne Preiserhöhung geplant

Office 2024 unterstützt Windows 10/11 und kommt in 32-/64-Bit-Versionen

Bereits im November 2023 zeigten vorab durchgesickerte Screenshots, dass Microsoft intern bereits die Version Office 2024 testet , also die nächste eigenständige Version seiner Produktivitätssuite.In einem Blogbeitrag kündigte Microsoft nun an, dass ab April eine Vorschau auf Office LTSC - das LTSC steht für Long-Term Servicing Channel - 2024 für Unternehmen und Organisationen geben wird.In der Ankündigung heißt es: "Zu den neuen Funktionen von Office LTSC 2024 gehören: neue Optionen für die Erstellung von Besprechungen und Verbesserungen bei der Suche in Outlook, Dutzende neuer Excel-Features und -Funktionen, einschließlich dynamischer Diagramme und Arrays, sowie verbesserte Leistung, Sicherheit und Zugänglichkeit."Neu ist auch, dass Office LTSC 2024 nicht die Microsoft Teams-App enthalten wird. Die Kopplung der Angebote war bei der EU auf Gegenwind gestoßen, daher wird das nächste Office-Paket ohne Teams kommen. Darüber hinaus wird auch der Microsoft Publisher fehlen. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, dass die Unterstützung für Publisher im Jahr 2026 eingestellt wird , daher ist das nun keine große Überraschung.Office LTSC 2024 wird irgendwann im Laufe des Jahres allgemein verfügbar sein. In dem Blogbeitrag heißt es weiter, dass Nutzer dann fünf Jahre Support erwarten können. Es wurde auch gesagt, dass die Preise für Office LTSC Professional Plus, Office LTSC Standard, Office LTSC Embedded und die einzelnen Office-Anwendungen um bis zu 10 Prozent im Vergleich zur vorherigen Office-Version steigen werden.Microsoft bestätigte in dem Beitrag auch gleich die Pläne für eine Endverbraucher-Version von Office 2024, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Sie wird den gleichen fünfjährigen Lebenszyklus haben, aber im Gegensatz zur Unternehmensversion wird es keine Preiserhöhungen geben.Microsoft bestätigte, dass Office 2024 sowohl Windows 10 als auch 11 unterstützen wird und dass es sowohl 32- als auch 64-Bit-Versionen geben wird. Auch eine Mac-Version wird es geben. Weitere Informationen zum Office 2024 für Verbraucher werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Das Unternehmen hat jedoch bestätigt, dass es eine weitere eigenständige Office-Version nach der Ausgabe 2024 plant.