Aufgepasst: Google Kalender zeigt Geburtstage nicht mehr an

Google hat die Kommunikation seiner Dienste untereinander verändert. Dadurch kann es passieren, dass Geburtstage von eingetragenen Kontakten nicht mehr im Google Kalender angezeigt werden. Das Problem lässt sich aber beheben.

Seit einigen Tagen berichten wir immer wieder von den Auswirkungen des Digital Markets Act (DMA), mit dem die Europäische Union den größten Tech-Unternehmen die Öffnung der digitalen Märkte vorschreibt. So reagierte zum Beispiel Apple mit Änderungen an iOS und hatte aufgrund der Sperrung eines Entwickler-Kontos die EU-Kommission bereits dazu veranlasst, die Voraussetzungen für eine erste Klage gegen den Konzern zu prüfen.Bei anderen Unternehmen zeigen sich ebenfalls die Auswirkungen des DMA. So auch bei Google. Denn die Amerikaner waren gezwungen, die Art, wie einzelne Programme miteinander kommunizieren, an die neuen EU-Regelungen anzupassen.So tauschen nun nicht mehr alle Google-Dienste von vornherein Daten aus. Nutzer können jetzt aktiv auswählen, welche Dienste untereinander verknüpft sind und welche nicht. Davon betroffen sind auch der Google Kalender und die Kontakte.Dies führt unter anderem dazu, dass in den Kontakten eingetragene Geburtstage nicht mehr automatisch im Kalender erscheinen, sollte ein Benutzer die entsprechenden Angebote von Google nutzen. Google schreibt dazu auf seiner Support-Seite Besonders bei Personen, die sich auf die Geburtstagserinnerungen ihres Kalenders verlassen, kann dieser Umstand zu peinlichen Versäumnissen führen.Wenn einem das Problem jedoch bewusst ist, lässt es sich zum Glück recht einfach und schnell lösen, wie Caschys Blog berichtet. Denn letztlich muss der Anwender nur zustimmen, dass die Kontakte mit anderen Google-Diensten verknüpft werden dürfen. Das Einverständnis kann dabei durch Setzen des entsprechenden Häkchens auf einer Unterseite in den Einstellungen des Google-Kontos gegeben werden. Danach sollten die Geburtstage wieder im Kalender erscheinen.Wer seine Einwilligung zum Datenaustausch unter den Google-Diensten nicht erteilen will, muss also entweder auf andere Kalender und Kontakte zurückgreifen oder die Geburtstage als wiederkehrende Ereignisse von Hand eintragen.