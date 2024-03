Heimlich, still und leise ist das weltweit erste Tablet mit einem 4K-Bildschirm erschienen. Damit macht ein eher unbekannter Hersteller den großen Platzhirschen Konkurrenz. Auch was den günstigen Preis des Geräts angeht.

Ende letzten Jahres berichteten wir über die rückläufigen Absatzzahlen bei Tablets. So musste Marktführer Apple mit 15,1 Prozent weniger verkauften iPads im Vergleich zum Vorjahr einige Verluste hinnehmen. Aber auch andere Hersteller wie Samsung, Lenovo und Huawei verkauften geringere Stückzahlen als noch im Jahr 2022.Der Abwärtstrend könnte auch mit den zuletzt eher geringen technischen Neuerungen bei vielen Geräten zu tun haben, die in letzter Zeit auf den Markt kamen. Nun gibt es jedoch eine Weltneuheit. Die kommt allerdings nicht von einem der bereits erwähnten großen Hersteller.Der erst 2013 gegründete chinesische Elektronikhersteller Doogee aus Shenzhen hat still und leise das weltweit erste Tablet mit 4K-Bildschirm veröffentlicht. Beim neuen T30 Max handelt es sich um ein Gerät mit einem 12,4 Zoll IPS-Panel, 16,7 Millionen Farben und einem Kontrast von 1000:1. Mit 7,9 Millimetern ist das T30 Max nur unwesentlich dicker als das aktuelle iPad Pro mit 6,4 Millimetern.Als Betriebssystem verwendet Doogee eine Version von Android 14. Hier sind die kompletten technischen Einzelheiten:Mit einem Preis von nur knapp über 300 Euro ist das Tablet mit Hinblick auf seinen 4K-Bildschirm und die restlichen Spezifikationen erstaunlich günstig. Die Auslieferung in Deutschland startet Ende April. Interessierte können das Gerät aber schon jetzt über die Herstellerseite vorbestellen.