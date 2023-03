Frischer Wind: Google verteilt Design-Update für Drive, Docs & Co.

Google kündigt ein weiteres Update für seine Online-Dienste Drive , Docs, Tabellen, Präsentation und Co. an. Dabei aktualisiert der Suchmaschinenkonzern die Benutzeroberfläche auf das aktuelle Material Design 3, um die Zusammenarbeit produktübergreifend zu vereinfachen.

Optimierte Werkzeugleisten mit besserer Funktionsübersicht

Google Drive-Updates und offizieler Zeitplan

Das Erscheinungsbild der browserbasierten Office-Dienste von Google soll sich in den kommenden Wochen ändern und in Wellen an alle Nutzer weltweit ausgeliefert werden. Der neue Look wird zudem nicht gleichzeitig, sondern je nach Dienst zur Verfügung gestellt. In unserem Fall sehen wir die Neuerungen bereits im Google Drive. Services wie Google Docs, Tabellen (Sheets) und Präsentationen (Slides) wurde hingegen noch nicht aktualisiert.Für seine Office-Anwendungen stellt Google zwei Punkte in den Mittelpunkt. So sollen häufig verwendete Aktionen und Werkzeuge am oberen Rand von Dokumenten, Blättern und Folien schneller zu finden sein. Außerdem beinhaltet das Design-Update Verbesserungen bei Kommentaren, Hintergründen, Linealen und Gitternetzlinien.Gleichzeitig weist man darauf hin, das einige Funktionen verschoben wurden, um die Benutzeroberfläche übersichtlicher zu gestalten. Im Detail geht man auf die Statusinformationen für Dokumente ein, wie zum Beispiel die Angaben zur letzten Bearbeitung und den Versionsverlauf. Diese sollen ab sofort über einen einzigen Punkt (Uhrensymbol) in der oberen rechten Ecke zu finden sein.In Bezug auf den Cloud-Speicher Google Drive sollen "wichtige Aktionen" nun inline in den Dateien angezeigt werden, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten und die Produktivität zu erhöhen. Ebenso bietet man nun die Möglichkeit zur gleichzeitigen Auswahl mehrerer Dateien und zur Durchführung einer Stapelverarbeitung. Zu guter Letzt wurden neue "Suchchips" angelegt, um Dateien schneller zu finden und etwa nach Typ, Eigentümer und letzten Änderungen zu filtern.Der seit 6. März 2023 gestartete Rollout des Material Design 3 soll laut Google bis zu 15 Tage in Anspruch nehmen. Spätestens am 21. März dürften somit alle Nutzer von persönlichen Google-Konten, Workspace-Kunden und Abonnenten der älteren G Suite Basic / Business ein Upgrade erhalten.