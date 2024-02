NASA sucht wieder Freiwillige, die ein Jahr in Mars-Simulation leben

Das "Mars Dune Alpha Habitat" im Johnson Space Center der NASA soll simulieren, wie das Leben künftiger Forscher auf dem roten Planeten aussehen könnte, wo die Umwelt rau und die Ressourcen begrenzt sind. Jetzt sucht die Weltraumbehörde wieder neue Teilnehmer.

NASA

CHAPEA 2 startet

Voraussetzungen:

US-Bürger/US-Wohnsitz

Alter zwischen 30 bis 55 Jahren

fließend Englisch

Master in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik

Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung

min. 1000 Pilotenstunden oder zwei Jahre Arbeit bei MINT-Promotionprogramm

Zusammenfassung Mars Dune Alpha Habitat simuliert Leben auf dem Mars

NASA sucht Teilnehmer für simulierte Marsmission

Bewerbung bis 2. April möglich, Start im Frühjahr 2025

4 Freiwillige leben ein Jahr in 3D-gedrucktem Habitat

Erste CHAPEA-Mission bereits zur Hälfte absolviert

Aufgaben: Instandhaltung, Feldfrüchte anbauen, Simulationsübungen

Voraussetzungen: US-Bürger, 30-55 Jahre, MINT-Master, Berufserfahrung

Wer extreme Herausforderungen nicht scheut, kann sich auf diesen Job bei der NASA bewerben - zumindest, wenn man US-Staatsbürger ist oder einen ständigen Wohnsitz in den USA hat. Es gibt noch weitere Voraussetzungen, die wir am Ende des Beitrages auflisten.Die NASA sucht seit Kurzem wieder neue Freiwillige, die an der zweiten einjährigen simulierten Marsmission, der "Crew Health and Performance Exploration Analog" (kurz CHAPEA 2), teilnehmen möchten. Für die Dauer der Mission, die im Frühjahr 2025 beginnen wird, werden die vier ausgewählten Besatzungsmitglieder in einem 3D-gedruckten Habitat in Houston untergebracht.Die NASA nimmt ab sofort bis zum 2. April Bewerbungen auf der eigens dafür eingerichteten CHAPEA-Website entgegen . Es handelt sich um eine bezahlte Tätigkeit, über die Höhe der Vergütung wird jedoch nicht gesprochen.Das "Mars Dune Alpha Habitat" im Johnson Space Center der NASA soll simulieren, wie das Leben künftiger Forscher auf dem roten Planeten aussehen könnte. Derzeit lebt und arbeitet dort eine Besatzung im Rahmen der ersten CHAPEA-Mission, die ihre 378-tägige Mission bereits zur Hälfte hinter sich gebracht hat. Die erste Mission beginnt am 25. Juni 2023.Während ihres Aufenthalts werden die Freiwilligen unter anderem den Lebensraum instand halten und Feldfrüchte anbauen. Das Habitat verfügt außerdem über einen 1200 Quadratmeter großen 'Sandkasten', der für simulierte Weltraumspaziergänge genutzt wird.