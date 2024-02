Auf der Suche nach bewohnbaren Planeten sind Astronomen auf eine neue "Super-Erde" gestoßen. Nur 137 Lichtjahre von der Erde entfernt, kreist TOI-715 b in der habitablen Zone eines kleinen Sterns. Die NASA spricht von einem neuen Kapitel im Verständnis von Exoplaneten.

NASA ruft Entdeckungsalarm aus

Ein Jahr vergeht auf TOI-715 b in nur 19 Tagen

Zusammenfassung Neue "Super-Erde" TOI-715 b entdeckt, 137 Lichtjahre entfernt

Kreist in habitabler Zone eines kleinen, rötlichen Sterns

Planet etwa 1,5-mal größer als die Erde

TESS-Teleskop ermöglichte Entdeckung durch internationales Team

NASA sieht neues Kapitel im Verständnis von Exoplaneten

TOI-715 b vollendet Umlauf um Stern alle 19 Tage

Mögliche Existenz von Wasser hängt von weiteren Faktoren ab

Mithilfe des NASA-Weltraumteleskops TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ist es einem internationalen Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Georgina Dransfield von der Universität Birmingham gelungen, eine sogenannte "Super-Erde" zu entdecken. Der als TOI-715 b bezeichnete Exoplanet umkreist einen kleinen, roten Stern in seiner konservativen bewohnbaren Zone und soll etwa anderthalbmal so groß sein wie unsere Erde.Beim Mutterstern handelt es sich um einen Roten Zwerg, der kleiner und kühler als unsere Sonne sein soll - oftmals ein Anzeichen für felsige Welten, in dessen Nähe Wissenschaftler die beste Chance sehen, bewohnbare Planeten zu finden. Die Umlaufbahnen sind deutlich enger als in unserem Sonnensystem, womit Planeten näher zusammenrücken und sich die Bahnen häufiger kreuzen.Laut NASA umkreist TOI-715 b den Stern alle 19 Tage, was auf diesem Planeten einem Jahr entsprechen würde. Gleichzeitig erwarten die Experten einen zweiten, erdgroßen Planeten im selben System, was die frühen Erwartungen an die Entdeckungen durch das TESS-Teleskop übertreffen. "Astronomen sind dabei, ein ganz neues Kapitel in unserem Verständnis von Exoplaneten zu schreiben", schreibt NASA-Reporter Pat Brennan.Dem Entdeckungsalarm der US-amerikanischen Weltraumorganisation zufolge müssten allerdings noch mehrere andere Faktoren zusammentreffen, damit Wasser auf der Oberfläche vorhanden ist, insbesondere eine geeignete Atmosphäre. TOI-715 b reiht sich mit den bisherigen Erkenntnissen jedoch bereits auf der Liste der Planeten ein, die in Zukunft vom James-Webb-Weltraumteleskop genauer unter die Lupe genommen werden sollen.