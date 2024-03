Überraschend: Riesenvulkan und Gletschereis auf dem Mars entdeckt

Der Mars hält weiter große Überraschungen bereit. Jetzt haben Forscher einen sensationellen Fund gemacht. In der Nähe des Äquators wurde ein riesiger Vulkan entdeckt. Besonders spannend: Die Region enthält möglicherweise auch eine verschüttete Gletschereisdecke.

Überraschender Mars-Fund: über Vulkan gestolpert

Da liegt noch mehr

Zusammenfassung Marsforscher entdecken riesigen Vulkan am Äquator

Verborgener Vulkan zwischen Noctis Labyrinthus und Valles Marineris

Region erreicht Höhe von 9022 Metern und hat 450 km Breite

Vulkan nahezu unkenntlich erodiert und erst jetzt identifiziert

Forscher vermuten verschüttetes Gletschereis unter der Oberfläche

Blasenartige Hügel deuten auf vulkanisches Material auf Eis hin

Region gilt als attraktiv für zukünftige Marsmissionen

Manchmal liegen große Entdeckungen direkt vor unseren Füßen und wir merken es nicht. So kann man zusammenfassen, was Forscher jetzt bei der 55. Lunar and Planetary Science Conference in Texas verkündet haben. In einer Region, die seit Mariner 9 und den 70er-Jahren wiederholt aus dem Orbit abgebildet wurde, hatte sich ein gigantischer Vulkan vor den Augen der Wissenschaft versteckt.Genau zwischen den Strukturen des zerklüfteten, labyrinthartigen Noctis Labyrinthus und den gewaltigen Schluchten der Valles Marineris ist den Forschern eine 450 Kilometer breite Region ins Auge gefallen, die an ihrer höchsten Stelle 9022 Meter erreicht. Nach einer genauen Untersuchung konnte man feststellen: Es handelt sich um einen riesigen Vulkan, der fast bis zur Unkenntlichkeit erodiert ist."Wir erforschten die Geologie eines Gebietes, in dem wir letztes Jahr die Rückstände eines Gletschers gefunden hatten, als wir realisierten, dass wir uns in einem riesigen und tief erodierten Vulkan befanden", so Dr. Pascal Lee, Planetenforscher und Hauptautor der Studie laut Phys Mit einem etwas weiteren Blick auf die Region konnten die Forscher dann noch einen weiteren Fund machen. In einem 5000 Quadratkilometer großen Gebiet im Umkreis des Vulkans fanden sich demnach unzählige "blasenartige Hügel". Diese Strukturen bilden sich für gewöhnlich, wenn vulkanisches Material auf eine eishaltige Oberfläche trifft. Die Schlussfolgerung: Noch heute könnte sich unter der Oberfläche eine gigantische Gletschereisschicht verbergen.All diese Eigenschaften machen die Region laut den Studienmachern zu einem sehr spannenden Kandidaten für zukünftige Vorhaben. "Dass das Gletschereis in der relativ warmen äquatorialen Region des Mars aller Voraussicht nach noch nahe der Oberfläche erhalten ist, macht diesen Ort für die Erforschung durch Roboter und Menschen sehr attraktiv", so Studienleiter Lee.