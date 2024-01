Galaktisches Ballett: Hubble fängt dramatische Galaxien-Kollision ein

Wenn sich Galaxien im Weltraum zu nahe kommen, beginnt ein dra­ma­ti­scher kosmischer Tanz der Anziehungskräfte. Das Weltraum­teleskop Hubble konnte jetzt eine beeindruckende Aufnahme einer solchen Galaxien-Verschmelzung einfangen.

Milchstraße lässt grüßen

Zusammenfassung Hubble fängt Galaxie-Verschmelzung ein

Arp 122 zeigt zwei verschmelzende Galaxien

NGC 6040 und LEDA 59642 tanzen im All

Verschmelzung findet 570 Mio. Lichtjahre entfernt statt

Milchstraße und Andromedagalaxie auf Kollisionskurs

Zusammenstoß unserer Galaxien in 4 Mrd. Jahren

Galaxien, die kollidieren und verschmelzen: diese Ereignisse zählen zu den energiereichsten und dramatischsten Events des Kosmos, spielen sich aber über sehr lange Zeiträume ab. In jüngster Vergangenheit hatten Wissenschaftler das Objekt Arp 122 mit Hubble ins Visier genommen und dabei eine Aufnahme angefertigt, die den kosmischen Tanz zweier Galaxien perfekt abbildet.Bei Arp 122 zwei handelt es sich um zwei Galaxien, die sich mitten im Verschmelzungsprozess befinden. Oben im Bild ist NGC 6040 als gekippte und gewundene Spiralgalaxie zu sehen, die vom Partner in die Länge gezogen zu werden scheint. Direkt darunter zeigt sich LEDA 59642 als runde Spiralgalaxie in fast perfekter Draufsicht. Der Tanz findet in etwa 570 Millionen Lichtjahren Entfernung von der Erde statt.Wie die NASA betont, ist aktuell bisher nicht abzusehen, wann der Prozess von Zusammenstoß und Verschmelzung in Arp 122 abgeschlossen sein wird. "Es könnte Hunderte von Millionen Jahren dauern, bis er sich vollzieht. Diese Kollisionen dauern so lange, weil die Entfernungen wirklich gewaltig sind", so das NASA Hubble Mission Team vom Goddard Space Flight Center.Auch die Milchstraße befindet sich aktuell schon auf einem Kollisionskurs. Es ist unausweichlich, dass unsere Heimatgalaxie mit dem galaktischen Nachbar, der Andromedagalaxie, zusammenstoßen wird. Allerdings wird bis zu dieser Begegnung noch einige Zeit vergehen. "Diese beiden Galaxien haben noch gut vier Milliarden Jahre vor sich, bevor sie sich tatsächlich treffen", so die NASA