Bild: Bruchlandung katapultiert Rotorteile von Ingenuity über den Mars

Nach seinem 72. Flug am 18. Januar 2024 passierte Ingenuity ein Missgeschick. Ein falscher Steuerimpuls ließ die Rotorblätter den Boden berühren. Bilder zeigen jetzt erstmals, dass Bruchteile meterweit über den Mars geschleudert wurden.

Neue Aufnahmen: Ingenuitys Bruchlandung im Detail

Zusammenfassung Ingenuity nach 72 Flügen auf Mars beschädigt

Rotorblätter berührten Boden nach Steuerfehler

Beschädigte Rotoren verhindern weitere Flüge

Perseverance macht Bilder vom Landeplatz

SuperCam zeigt Bruchstücke des Rotors

Deutscher Student erstellt Panoramaaufnahme

Rotorblatt bei Bruchlandung komplett abgetrennt

Durch seine beschädigten Rotoren wird Ingenuity nie wieder in den Marshimmel starten. Kürzlich hatten wir darüber berichtet , dass Perseverance zu seinem kleinen Begleiter aufgeschlossen und erste Bilder des letzten Landeplatzes angefertigt hat. Jetzt werden diese Bilder mit interessanten weiteren Aufnahmen ergänzt, die neue Details offenbaren.Am Wochenende hatte die NASA die sogenannte SuperCam an Bord von Perseverance auf den ewigen Landeplatz von Ingenuity gerichtet. Diese wird normalerweise unter anderem genutzt, um hochauflösende Bilder von Proben anzufertigen. Während eine offizielle Auswertung der öffentlich zugänglichen Bilder bisher nicht vorliegt, hatte sich der deutsche Student Simeon Schmauß daran gemacht, diese nachzubearbeiten.Das Ergebnis: Eine lang gezogene Panoramaaufnahme, die neben Ingenuity auf der rechten Seite auch erstmals sehr deutlich ein Bruchstück eines Rotors zeigt. Das wurde offenbar meterweit durch die Marsluft geschleudert und landete in der Aufnahme mittig links auf einer kleinen Sandverwehung.Die hohe Auflösung macht es außerdem möglich, die Schäden am Marshelikopter erstmals genauer betrachten zu können. Eines der Rotorblätter wurde bei der Bruchlandung offensichtlich komplett abgeschert - vermutlich genau das Teil, das dann weggeschleudert wurde. Die anderen Rotorblätter sind an ihren Enden durch die Berührung mit dem Boden stark ausgefranst.