NASA streamt UHD-Katzenvideo über 19 Millionen Kilometer

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat gezeigt, dass ihr Plan für eine sta­bi­le Breitbandverbindung in den tiefen Weltraum umsetzbar ist. Erst­mals gelang es im Zuge eines Experiments, ein ultra­hoch­auf­lö­sen­des Katzen­video über große Distanz zu streamen.

Laser über Millionen Kilometer ausrichten

Demo-Video zum Test der Deep-Space-Verbindung

Breitband weit draußen

Zusammenfassung NASA testet Breitband im Weltraum mit Katzenvideo

Erste Verbindung zu Raumsonde Psyche mit Laserstrahl

Stabiles Streaming über 19 Millionen Kilometer

Psyche-Mission erforscht Gesteinsplanet-Kerne

Projektleiter Klipstein betont Bedeutung der Demo

Signal von Psyche zur Erde dauert 101 Sekunden

Bereits vor einiger Zeit konnte die NASA eine erste Testverbindung zu einem Modul auf der Raumsonde Psyche aufbauen, das im Rahmen des Deep Space Optical Communications-Projekts entwickelt wurde. Dabei werden die Daten über einen Laserstrahl moduliert, der dann in Richtung des Zielortes abgestrahlt wird. Bei den ersten Tests ging es aber hauptsächlich darum, überhaupt eine Verbindung hinzubekommen.Nun ging man eben einen enormen Schritt weiter und konnte eine so stabile und dauerhafte Verbindung aufbauen, dass ein Katzenvideo in UHD-Auflösung und eine Spieldauer von 15 Sekunden ohne Aussetzer gestreamt werden konnte. Die Datenverbindung überbrückte dabei eine Distanz von rund 19 Millionen Kilometern.Das Video, in dem der orangefarbene Kater Taters, der einem Mitarbeiter des Jet Propulsion Laboratory (PL) gehört, dem roten Punkt eines Laserpointers hinterherjagt, wurde vor dem Start auf die 1,2 Milliarden Dollar teure Asteroidensonde Psyche der NASA hochgeladen. Psyche befindet sich auf einer sechsjährigen, 3,5 Milliarden Kilometer langen Reise zu einem seltenen, metallreichen Asteroiden, der möglicherweise Aufschluss darüber gibt, wie sich die Kerne von Gesteinsplaneten ursprünglich gebildet haben."Eines der Ziele ist es, die Fähigkeit zu demonstrieren, Breitbandvideos über Millionen von Kilometern zu übertragen. Auf Psyche werden keine Videodaten generiert, daher senden wir normalerweise Pakete mit zufällig generierten Testdaten", sagte Bill Klipstein, Projektleiter der technischen Demo am JPL. "Aber um dieses bedeutende Ereignis noch einprägsamer zu machen, haben wir beschlossen, mit den Designern des JPL zusammenzuarbeiten, um ein lustiges Video zu erstellen, das die Essenz der Demo als Teil der Psyche-Mission einfängt."Die Rekord-Übertragungsdistanz entspricht etwa dem 80-fachen der Entfernung zwischen Erde und Mond. Das Lasersignal benötigte 101 Sekunden, um die Erde zu erreichen, so die NASA. Die Verfügbarkeit solcher Breitbandverbindungen zu Deep Space-Missionen wird es zukünftig ermöglichen, noch viel genauere Daten in großer Menge zu den Wissenschaftlern auf der Erde zu schicken.