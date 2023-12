James-Webb-Teleskop zeigt Uranus wie ein Portal in andere Dimension

Dem James-Webb-Weltraumteleskop gelingt es immer wieder, über­ra­schen­de Einblicke aufzunehmen und spektakuläre Bilder abzuliefern. Jetzt gibt es Aufnahmen des Uranus, die den Planeten wie ein Portal in eine andere Dimension wirken lassen.

Uranus in nie dagewesener Detailtreue

Ringe und Monde

Zusammenfassung James-Webb-Teleskop liefert neue Bilder von Uranus

NASA veröffentlicht Aufnahmen mit NIRCam in Detailtreue

Eisplanet erscheint als blau leuchtende Murmel

Infrarotfilter zeigt Uranus in neuem Licht

Ringe und 14 Monde des Uranus erkennbar

Nordpolare Wolkenkappe als weißer Fleck sichtbar

Die NASA hat jetzt die einzigartigen Bilder , die die NIRCam des Teleskops aufgezeichnet hat, veröffentlicht. Man sieht dabei den Planeten Uranus, einschließlich seiner Ringe, in noch nie dagewesener Detailtreue.Das Bild lässt den Eisplaneten wie eine glühende, blaue Murmel aussehen, die in einem schwarzen Ozean schwimmt. Dieser Effekt kommt durch den Infrarotfilter des Teleskops zustande, der Wellenlängen einfängt, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann.Die Sensoren des Teleskops fangen Licht im Infrarotspektrum ein und enthüllen den Uranus in einer "seltsamen und dynamischen Eiswelt voller aufregender atmosphärischer Merkmale", wie das Team bestehend aus NASA, ESA und CSA, die das Teleskop gemeinsam betreiben, es beschreibt.Das Bild des JWST zeigt die Ringe des Planeten, einschließlich des schwer fassbaren Zeta-Rings, dem schwachen und verstreuten innersten Ring des Uranus. Zudem lässt sich die nordpolare Wolkenkappe als weißer Fleck in der Nähe des Zentrums des Bildes erkennen. Auf dem Bild sind auch 14 der insgesamt 27 Monde des Uranus zu sehen, die auf dem unten stehenden Foto markiert sind.Zu den (meist nach Personen aus Stücken Shakespeare benannten) Monden im Orbit von Uranus gehören Oberon, Titania, Umbriel, Juliet, Perdita, Rosalind, Puck, Belinda, Desdemona, Cressida, Ariel, Miranda, Bianca und Portia.Im Vergleich zu den alten Bildern des Uranus, die von Voyager 2 in den 1980er-Jahren aufgenommen wurden, zeichnet das Webb-Teleskop nun ein viel lebendigeres Bild. Im Frühjahr hatte die Europäische Weltraumagentur ESA bereits eine ähnlich spektakuläre Infrarot-Aufnahme des Uranus veröffentlicht