NASA findet weitere Hinweise für Leben auf dem Saturn-Mond Enceladus

Enceladus beherbergt laut einer neuen Veröffentlichung in der Zeitschrift Nature Astronomy eine wichtige Schlüsselzutat für Leben, nämlich Cyanwasserstoff, auch bekannt als Blausäure.Eine neue Untersuchung von Daten, die von der Cassini-Mission der NASA gesammelt wurden , zeigt, dass die Raumsonde auf dem Saturn-Mond Enceladus diese Schlüsselkomponente entdeckt hat, die für Leben notwendig ist. Cassini hat eine mächtige Energiequelle für potenzielle Lebensformen tief unter der Eishülle des Mondes aufgedeckt.Enceladus stößt Eis- und Wasserfahnen aus Spalten in seiner Eishülle aus, die organische Moleküle enthalten.Im Jahr 2017 fanden Wissenschaftler bereits Kohlendioxid, Methan und Wasserstoff auf Enceladus, was auf einen Stoffwechselprozess namens Methanogenese hinweist. Wie der Name schon sagt, entsteht bei der Methanogenese Methan, das auf der Erde weitverbreitet ist und ein Anzeichen für Leben auf anderen Welten sein könnte.Die neue Bestätigung von Cyanwasserstoff - einer entscheidenden Vorstufe für einige Moleküle, die auf der Erde vorhanden sein mussten, damit Leben entstehen konnte - hebt die Vorstellung, dass Enceladus bewohnbar sein könnte, jedoch auf eine ganz neue Ebene.Das Leben, wie wir es kennen, braucht Verbindungen wie Aminosäuren als wesentliche Bausteine, um in Gang zu kommen. Cyanwasserstoff wird in diesem Zusammenhang als das Schweizer Taschenmesser der Aminosäuren bezeichnet, da das Molekül auf vielfältige Weise zum Aufbau von Aminosäuren eingesetzt werden kann."Unsere Arbeit liefert weitere Beweise dafür, dass Enceladus einige der wichtigsten Moleküle beherbergt, die sowohl für die Schaffung der Bausteine des Lebens als auch für die Aufrechterhaltung dieses Lebens durch Stoffwechselreaktionen notwendig sind", erklärte Jonah Peter, Hauptautor des Nature-Artikels und Doktorand der Harvard University."Enceladus scheint nicht nur die Grundvoraussetzungen für die Bewohnbarkeit zu erfüllen, sondern wir haben jetzt auch eine Vorstellung davon, wie sich dort komplexe Biomoleküle bilden könnten und welche Art von chemischen Prozessen daran beteiligt sein könnten.""Die Entdeckung der Blausäure war besonders aufregend, weil sie der Ausgangspunkt für die meisten Theorien über den Ursprung des Lebens ist", so Peter. "Je mehr wir versuchten, unsere Ergebnisse zu entkräften, indem wir alternative Modelle testeten, desto stärker wurden die Beweise. Schließlich wurde klar, dass es keine Möglichkeit gibt, die Zusammensetzung der Abgasfahne ohne die Einbeziehung von Blausäure zu finden."Die Studie zeigt auch, dass die Cassini-Mission weiterhin wichtige Erkenntnisse über den Saturn und seine Monde liefert, obwohl sie bereits im September 2017 beim Eintritt in die Atmosphäre des Gasriesen zerstört wurde.