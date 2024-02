Der neue NASA-Raumanzug besteht seine Tests in Mikrogravitation

Die US-amerikanische Weltraumagentur NASA soll neue Raumanzüge bekommen und diese liefert das private Unternehmen Collins Aerospace. Die neuen Anzüge müssen aber natürlich ausführlich getestet werden und dieser hat nun weitere Tests bestanden.

Neue Anzüge für die ISS

Zusammenfassung NASA erhält von Collins Aerospace neue Raumanzüge

Anzüge müssen für ISS-Einsatz gründlich geprüft werden

"Extravehicular Mobility Unit" ersetzt alte Modelle

Erfolgreiche Tests im Mikrogravitationsflugzeug absolviert

Parabelflüge simulieren Schwerelosigkeit für Anzugtests

Bewegungsfähigkeit im Anzug unter Schwerelosigkeit bestätigt

Weitere Tests in Vakuumkammer und NASA-Pool geplant

Die Internationale Raumstation hat zwar ein Ablaufdatum, bis es so weit ist, werden aber noch einige Jahre vergehen. Bis dahin brauchen die Astronauten aber neue Raumanzüge und diese werden gerade entwickelt bzw. getestet.Der neue Raumanzug soll die aktuelle Variante für die Raumstation ersetzen, offiziell trägt dieser den Namen "Extravehicular Mobility Unit". Diese(r) wird von den Astronauten seit über zwei Jahrzehnten bei der Montage und Wartung der Raumstation getragen.Einen Meilenstein konnte die NASA und Collins Aerospace nun bekannt geben, denn der Anzug wurde erfolgreich an Bord eines Mikrogravitationsflugzeugs (vulgo: Kotzbomber) getestet. Während eines Parabelflugs erzeugt ein Pilot durch eine Reihe von achterbahnähnlichen Manövern für jeweils etwa 20 Sekunden Schwerelosigkeit. Das ermöglicht es Ingenieuren, Wissenschaftlern und Technikern, bestimmte Hardware zu testen und wissenschaftliche Experimente in einer weltraumähnlichen Umgebung durchzuführen.Bei den nun durchgeführten Tests wurde in kurzen Phasen der Schwerelosigkeit getestet, ob man sich im neuen Anzug auch tatsächlich gut in Schwerelosigkeit bewegen kann - und das gelang auch. Damit ist der Testprozess aber natürlich weiterhin nicht abgeschlossen.Jetzt geht es wieder in die Vakuumkammer sowie in den Pool im Johnson Space Center der NASA, denn natürlich ist die wichtigste Eigenschaft eines Raumanzugs, dass er dicht bleibt. Der NASA-Pool ist übrigens vor allem für Tests der Mikrogravitation gedacht, dort werden auch Astronauten für Weltraumspaziergänge und Ähnliches trainiert.