Android 15: Öffentliche Beta steht zum Download zur Verfügung

Das neue Android 15 macht jetzt einen der letzten Schritte vor der offiziellen Veröffentlichung: Google hat die neueste Version der Mobile-Plattform als öffentliche Beta bereitgestellt, die von jedem Nutzer mit kompatiblem Smartphone heruntergeladen werden kann.

Pixel wird benötigt

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel Fold

Pixel Tablet

Einfache Installation

Die kommende Version Androids ist bereits seit einiger Zeit als Developer Preview verfügbar. Die erste Vorschau in dieser Form hatte Google im Februar bereitgestellt. Später folgte noch eine zweite Ausgabe, die sich erst einmal nur an einen kleinen Kreis von Entwicklern richtete.Inzwischen sieht man Android 15 bei Google aber als weit genug entwickelt an, um einen öffentlichen Beta-Test zu starten. Auch hier können noch verschiedene Fehler enthalten sein, die man durch eine größere Zahl von Testern schneller finden sollte. Die Rückmeldungen sollen so die Grundlage für den letzten Feinschliff bieten, bevor das Betriebssystem dann in finaler Version bereitgestellt wird. Wann dies genau der Fall sein wird, dürfte Google auf seiner Entwicklungskonferenz Google I/O am 14. Mai verkünden.Wie immer bietet Google auch die Beta nur für seine eigenen Geräte an. Interessierte Nutzer müssen also ein unterstütztes Pixel-Telefon oder -Tablet besitzen, um schon jetzt einen Blick auf die kommende Version werfen zu können. Hier ist die vollständige Liste der unterstützten Geräte:Wer nicht über Pixel-Hardware verfügt, ist aber nicht zwangsläufig komplett außen vor. Es ist auch möglich, den Android-Emulator in Android Studio zu nutzen, um die Software vorab auf einem Rechner zu testen.Vor einer Installation der Beta auf einem Smartphone sollte vorher unbedingt ein Backup angefertigt werden - insbesondere natürlich, wenn es nicht ein ansonsten ungenutztes Test-Gerät ist. Der Rest ist dann relativ einfach: Während man für die Installation der Developer Preview noch den Bootloader entsperren und Android 15 manuell flashen musste, genügt es nun, auf die Android Beta-Webseite zu gehen, sich mit dem Google-Konto anzumelden und bei kompatibler Hardware den Installationsprozess zu starten.