Comeback für Lara Croft: Amazon holt sich nächstes 'Tomb Raider'-Spiel

Amazon hat erstmals die Rechte erworben, den nächsten Titel einer der weltweit bekanntesten Spieleserien zu veröffentlichen. Der US-Konzern wird die nächste Ausgabe der "Tomb Raider"-Reihe auf den Markt bringen, kündigte man jetzt an.

Amazon steigt im großen Stil ins Game-Publishing ein

Amazon Game Studios

Wie Amazon gestern Abend mitteilte , hat man mit dem Spielstudio Crystal Dynamics eine Vereinbarung geschlossen, die vorsieht, dass der US-Einzelhandelsgigant die Veröffentlichung des nächsten "Tomb Raider"-Spiels übernehmen wird. Amazon erhofft sich davon wohl einen Schub für seine Ambitionen im Gaming-Bereich, die bisher nicht sonderlich erfolgreich waren.Zwar steht noch kein Name für das nächste Spiel der "Tomb Raider"-Serie fest, genauso wenig wie ein möglicher Veröffentlichungstermin. Dennoch war der Beginn der Kooperation mit Crystal Dynamics für Amazon offenbar wichtig genug, um jetzt eine vollmundige Pressemitteilung herauszugeben.Darin heißt es, dass der neue Titel in einer frühen Phase der Entwicklung steckt. Außerdem wolle man mit dem Spiel das Storytelling auf die nächste Stufe heben und das bisher "größte und umfangreichste" Spiel der "Tomb Raider"-Reihe auf den Markt bringen, so Amazon weiter. Amazon betreibt zwar seit Jahren seine sogenannten Amazon Game Studios, konnte aber bisher nur mit dem Spiel "New World" und dessen Nachfolgetitel "Lost Ark" kleinere Erfolge feiern.Der neue "Tomb Raider"-Titel wäre für Amazon somit der Schritt auf die große Bühne der AAA-Titel. Das erste Spiel der Serie kam 1996 auf den Markt. Seitdem wurden die verschiedenen Ausgaben der Serie weltweit mehr als 95 Millionen Mal verkauft. Bei den jüngsten Ausgaben agierte zuletzt Square Enix als Publisher, bevor das gesamte Franchise und das Entwickler-Studio Crystal Dynamics im August 2022 an das schwedische Gaming-Konglomerat Embracer Group verkauft wurden.Wann Lara Croft sich nun im Auftrag von Amazon durch ihre Spielewelt kämpfen soll, bleibt abzuwarten, denn noch gab es wie erwähnt keine entsprechenden Ankündigungen.