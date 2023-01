Tomb Raider: Amazon arbeitet an neuer Serie mit Lara Croft

Nachdem bereits mehrere Abenteuer rund um die Gaming-Heldin Lara Croft verfilmt wurden, plant Amazon jetzt eine Tomb Raider-Serie. Das Projekt soll sich noch in der Entwicklungsphase befinden. Zusätzlich zur Serie hatte sich Amazon die Rechte am nächsten Spiel gesichert.

Amazon veröffentlicht nächsten Titel

Dem Hollywood Reporter liegen Informationen vor, denen zufolge die Autorin Phoebe Waller-Bridge mit dem Drehbuch für die neue Tomb Raider-Serie beauftragt wurde. Welche Story in Lara Crofts nächstem Abenteuer erzählt wird, ist allerdings noch völlig unklar. Neben der Serie soll auch ein weiterer Film erscheinen. Bis die Geschichten auf Kinoleinwänden beziehungsweise auf Streaming-Diensten zu sehen sind, könnten jedoch einige Jahre vergehen. Bislang gibt es noch kein offizielles Statement zu den beiden Projekten.Bei Tomb Raider handelt es sich um eins der erfolgreichsten Franchises der Welt. Das erste Spiel wurde 1996 veröffentlicht. Mehrere Titel wurden mehr als 95 Millionen Mal verkauft. Die letzten Ausgaben wurden von Square Enix herausgebracht. Amazon soll für die Rechte an der Reihe hunderte Millionen Euro auf den Tisch gelegt haben.Im Dezember wurde bekannt, dass Amazon sich die Rechte am nächsten Spiel der Tomb Raider-Reihe gesichert hat. Obwohl bislang weder Name noch Veröffentlichungstermin fest stehen, hat der Online-Versandhändler mitgeteilt, mit Crystal Dynamics zu kooperieren. Das Entwicklerstudio plant, das bisher größte und umfangreichste Spiel der Serie umzusetzen. Amazon soll das Spiel anschließend auf den Markt bringen.