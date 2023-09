Microsoft-Leak: Xbox Series X Refresh mit neuem Design, ohne Laufwerk

Microsoft arbeitet an einer aufgefrischten Version seiner Xbox Series X , die im Jahr 2024 auf den Markt kommen soll. Das Gerät wurde jetzt in Folge eines Leaks im Zuge des Rechtsstreits mit der FTC um die Übernahme von Activision Blizzard versehentlich enthüllt.

Neues Design, neues Innenleben, sparsamere Plattform

SSD immer mit mindestens zwei Terabyte, neue 6nm-APU

Zusammenfassung Microsoft plant verbesserte Xbox Series X für 2024

Enthüllung durch Leaks während Rechtsstreit mit FTC

Neues Modell "Brooklin" mit zylinderförmigem Design, ohne optisches Laufwerk

Interne SSD-Kapazität wird auf zwei Terabyte erhöht

Weitere Updates: USB Type-C-Anschluss, 6-Nanometer-Fertigung, WiFi 6E, Bluetooth 5.2

Einführung im November 2024 zum Preis von 499 Dollar

Aktualisierte Xbox Series S "Ellewood" und neuer Controller "Sebille" ebenfalls geplant

In einer Ladung Dokumente, die laut The Verge eigentlich geheim gehalten werden sollten, sind jüngst diverse Details zu Microsofts Zukunftsplänen für die Xbox-Sparte an die Öffentlichkeit gelangt. Dazu gehören auch diverse Informationen zu einer neuen Ausgabe der Xbox Series X Spielkonsole, die als eine Art "Refresh" zur Mitte des Produktlebenszyklus' im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll.Die verbesserte Version der Xbox Series X lässt sich in vielerlei Hinsicht leicht vom aktuellen Modell unterscheiden. Besonders auffällig ist natürlich das Design, denn Microsoft will bei dem Gerät, welches derzeit unter dem Codenamen "Brooklin" entwickelt wird, nicht mehr auf ein eckiges, sondern auf ein zylinderförmiges Design setzen. Außerdem fällt ab Werk das bisher bei der Series X enthaltene optische Laufwerk weg.In den internen Dokumenten, die jetzt versehentlich öffentlich zugänglich gemacht wurden, ist außerdem von einer Steigerung der internen SSD-Kapazität auf zwei Terabyte die Rede. In der zweiten Jahreshälfte 2025 sollen laut den internen Dokumenten neue Speichervarianten eingeführt werden, heißt es weiter.Es gibt zudem einen USB Type-C-Anschluss an der Front, der auch Power-Delivery unterstützen wird. Auch intern wird es bei der Xbox Series X "Brooklin" einige Updates geben. So wird die von AMD gelieferte Plattform im Inneren der Microsoft-Konsole bei der neuen Version auf eine Fertigung im 6-Nanometer-Maßstab umgestellt, um so eine höhere Effizienz zu bieten. Die Produktion erfolgt wahrscheinlich wie bisher bei TSMC. Durch die gesenkte Leistungsaufnahme wird auch das Netzteil weniger stark sein, wobei die Microsoft-Papiere einen 15 Prozent niedrigeren Energiebedarf versprechen.Zur weiteren Ausstattung gehören angeblich auch noch WiFi 6E und Bluetooth 5.2. Die Vorstellung bzw. Einführung der aktualisierten Xbox Series X "Brooklin" soll laut der internen Präsentation aus dem Verfahren um die FTC-Klage im November 2024 zum Preis von 499 Dollar erfolgen.Zwei Monate vorher plant Microsoft der gleichen Roadmap zufolge den Launch einer aktualisierten Xbox Series S mit dem Codenamen "Ellewood". Dieses Gerät wird angeblich ein Terabyte internen Speicher mitbringen und für 299 Dollar in den Handel starten. Hinzu kommt auch noch ein neuer Xbox Wireless Controller, der den Codenamen "Sebille" trägt und dem Dokument zufolge noch in diesem Jahr auf den Markt kommt.