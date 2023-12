Quellcode von GTA 5 ein Jahr nach Rockstar-Hack durchgesickert

Schon vor über einem Jahr gab es Hinweise darauf, dass sich Unbe­kannte den Quellcode von Grand Theft Auto 5 gesichert haben und versuchten, den Spiele-Publisher Rockstar Games zu erpressen. Nun heißt es, dass Quellcode von GTA 5 veröffentlicht wurde.

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Der Quellcode von Grand Theft Auto 5 wurde demzufolge bereits an Heiligabend geleakt, also etwas mehr als ein Jahr nachdem die Lapsus$-Gruppe Rockstar-Spiele gehackt und Unternehmensdaten gestohlen hatte.Erst vor Kurzem wurde der 18-jährige Hacker der Lapsus$-Gruppe, dem es gelang, Zugriff zu Rockstar Games zu erlangen, nach einer richterlichen Anordnung dauerhaft in einer Klinik untergebracht . Er hatte massenhaft Videos vom GTA 6-Gameplay entdeckt und veröffentlicht.Bei der Veröffentlichung des GTA-5-Quellcodes wurden nun auch Referenzen zu der richterlichen Anordnung gemacht. In einem Foren-Beitrag hieße es dazu: "#FreeArionKurtaj. Ich habe großen Respekt vor ihm. Ich vermisse dich, Kumpel."Links zum Herunterladen des Quellcodes wurden unter anderem auf Kanälen wie Discord, im Darknet und bei Telegram in einem Kanal veröffentlicht, den Lapsus$ zuvor benutzt hatten, um gestohlene Rockstar-Daten zu leaken. Rockstar Games wurde im Jahr 2022 von Mitgliedern der berüchtigten Lapsus$-Gruppe gehackt, die sich Zugriff auf den internen Slack-Server und das Confluence-Wiki des Unternehmens verschafften.Noch ist unbekannt, ob der Quellcode-Leak tatsächlich legitim ist. Rockstar hat sich bisher auf eine Nachfrage von Bleeping Computer nicht dazu geäußert. Die Authentizität lässt sich aktuell nicht unabhängig überprüfen.