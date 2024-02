Revolut verspricht: Deutsche IBANs spätestens bis Jahresmitte

Die britische Neobank Revolut kündigt an, ihre lange versprochenen deutschen IBANs in diesem Jahr bereitzustellen. Mittlerweile mehr als eine Million Privatkunden in Deutschland werden bis dahin weiterhin mit litauischen Kontonummern auskommen müssen.

Revolut

Bald Schluss mit Kontonummern aus Litauen

Flexible und Girokonten im Abo

Zusammenfassung Britische Neobank Revolut plant deutsche IBAN

Mehr als eine Million Kunden in Deutschland

Deutsche Niederlassung sollte zeitnah starten

Wiktor Stopa verspricht IBAN bis Jahresmitte

Litauische IBAN bisher für deutsche Kunden

Revolut kooperiert mit Fintech Upvest für ETF/Aktienhandel

Fünf Kontomodelle inklusive Premiumoptionen verfügbar

Bereits in der zweiten Jahreshälfte sollte die deutsche Niederlassung der britischen Digitalbank Revolut aufgebaut werden, um Privatkunden aus Deutschland mit einer deutschen IBAN auszustatten. Der Termin konnte nicht eingehalten werden. Nun kündigt Wiktor Stopa, Head of Growth für Deutschland und Westeuropa bei Revolut an, die "Einführung einer deutschen IBAN bis spätestens zur Jahresmitte" vorantreiben zu wollen.Die EU-Banklizenz aus Litauen ermöglicht es der Neobank bisher, litauische IBANs (kurz für International Bank Account Number) an deutschen Kunden zu verteilen. Revoluts Euro-IBAN wird dabei laut Angaben des Unternehmens "überall im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (Single Euro Payments Area, SEPA) akzeptiert, um Euro-Zahlungen zu senden oder zu empfangen, einschließlich der Einrichtung von Lastschriften und des Empfangs deines Gehalts."Dass Revolut weiter in Deutschland Fuß fassen und speziell auf den hiesigen Markt zugeschnittene Produkte zur Verfügung stellen möchte, war bereits im letzten Jahr erkennbar. Durch eine Kooperation mit dem Berliner Fintech Upvest ermöglicht die Digitalbank seit geraumer Zeit den ETF- und Aktienhandel innerhalb der eigenen App und mit der Freischaltung von Gemeinschaftskonten versucht man zudem (Ehe-) Paare und Familien anzusprechen.Aktuell bietet Revolut fünf Kontomodelle an. Vom kostenlosen Girokonto mit Visa-Debitkarte über Plus-, Premium- und Metal-Konten mit höheren Cashbacks, Bargeldlimits und Versicherungen bis hin zum "Ultra"-Modell mit Platin-Visa, unbegrenztem Zugang zu Flughafen-Lounges und integrierter Privathaftpflicht.Als Alternative zum Tagesgeldkonto setzt Revolut auf "flexible Konten", die in Geldmarktfonds investieren und aktuell bis zu 3,97 Prozent Zinsen pro Jahr (auf Euro-Währung) ermöglichen. Ebenso werden Konten für Teenager (unter 18 Jahren), Freiberufler und Geschäftskunden angeboten.