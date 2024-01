Hat das Webb-Teleskop bereits einen Planeten mit deutlichen Hinweisen auf Leben entdeckt? Wegen dieser Frage rumort es aktuell gewaltig in der astronomischen und astrobiologischen Wissenschaftsgemeinde. Die NASA erteilt eine Absage, macht aber Hoffnung: "Bisher nicht".

Exoplaneten: Webb kurz vor Sensation?

NASA: "Nein, bisher nicht"

Zusammenfassung Webb-Teleskop hat noch kein Leben entdeckt

The Spectator löste Aufregung um Außerirdische aus

Dr Becky glaubt an baldige Beweise für Leben

Astronaut Peake sieht Hinweise auf Biosignaturen

NASA bestätigt keine Entdeckung von Leben

Colón: Webb könnte bald Biosignaturen aufzeigen

Bewohnbarkeit von Exoplaneten noch ungewiss

"Haben wir gerade Außerirdische entdeckt?": Mit dieser Überschrift hatte das britische Nachrichtenmagazin The Spectator für große Aufregung gesorgt. Unter anderem auch deshalb, weil sich in dem Artikel bekannte britische Persönlichkeiten zu Wort meldeten, die die Debatte deutlich anheizten.Astrophysikerin Rebecca Smethurst, tätig an der Universität Oxford und bekannt durch den Youtube-Kanal Dr. Becky, macht Hoffnung, dass Webb zeitnah für die erhoffte Sensation sorgen wird: "Ich denke, wir werden zeitnah eine Publikation erhalten, die starke Beweise für eine Biosignatur auf einem Exoplaneten liefert."Der britische Astronaut Timothy Peake formuliert seine Begeisterung noch deutlich ungezügelter: "Möglicherweise hat das James-Webb-Teleskop bereits [außerirdisches] Leben gefunden. Die Wissenschaftler müssten aber vor der Veröffentlichung "ganz sicher gehen", dass diese Ergebnisse stimmen. Peake hält sich weit weniger zurück: "Wir haben auf jeden Fall einen Planeten gefunden, der starke Signale von biologischem Leben auszusenden scheint".Die NASA, verantwortlich für den Betrieb des Teleskops, positioniert sich in der aktuellen Debatte sehr klar, lässt aber auch Raum für die Hoffnung, die andere Wissenschaftler formulieren. "JWST hat keine definitiven Beweise für Leben auf einem Exoplaneten gefunden", sagte Knicole Colón, stellvertretender Projektwissenschaftler für Exoplanetenforschung am Teleskop, gegenüber Arstechnica Laut Colón könne man aber durchaus erwarten, dass "die JWST-Beobachtungen zu einer ersten Identifizierung potenzieller Biosignaturen führen können". Ob die Bewohnbarkeit eines bestimmten Exoplaneten mehr oder weniger wahrscheinlich ist, könne dann aber nur durch "künftige Missionen" endgültig geklärt werden.