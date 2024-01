NASA hat endlich verkantete OSIRIS-REx-Proben öffnen können

Die NASA hat endlich den festsitzenden Deckel des Probenbehälters entfernen können, der vor rund drei Monaten von dem Asteroiden Bennu heimgekommen war. Damit gibt es nun ein vorläufiges Happy End für die Mission der OSIRIS-REx-Raumsonde.

NASA

Asteroid wollte "Geheimnisse nicht preisgeben"

Hinweise auf Kohlenstoff und Wasser

Zusammenfassung NASA entfernt Deckel von Bennu-Probenbehälter

OSIRIS-REx-Mission nach Problemen erfolgreich

Erste Probenentnahme 2020 verlor Gestein

Raumsonde schickte Proben im September zurück

Labor konnte Behälter erst nach Monaten öffnen

Zugriff auf Asteroidenmaterial nun möglich

Erste Analyse zeigt Kohlenstoff und Wasser

Durch die vielen Probleme, die OSIRIS-REx in den vergangenen Jahren hatte, hat die Mission eine Reihe von großen Schlagzeilen produziert. Einige Wissenschaftler scherzten, dass die Mission von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Sie witzelten, dass Bennu seine Geheimnisse nicht preisgeben wolle.Man könnte meinen, dass der komplizierteste Teil einer Asteroiden-Probenentnahme-Mission darin besteht, eine Schaufel Schmutz von einem umlaufenden Weltraumfelsen zu holen und sie dann zur Erde zurückzubringen. Bei dem ersten Versuch im Jahr 2020 scheiterte die NASA dabei, denn aufgrund eines blo­ckier­ten Verschlusssystems verlor OSIRIS-REx Teile der Gesteinsproben , die auf dem As­te­roid Bennu gesammelt wurden.Das nächste große Problem gab es dann Ende vergangenen Jahres. Die Raumsonde schickte ihre Proben zurück zur Erde und bei dieser Reise verlief zunächst alles gut . OSIRIS-REx setzte die Probe am 24. September ab, bevor die Sonde zur Untersuchung des Asteroiden Apophis aufbrach.Doch die wahre Herausforderung zeigte sich erst im Labor: Die NASA konnte die abgesetzten Probenbehälter nicht öffnen. Es hat etwas mehr als drei Monate gedauert, aber jetzt wurden zwei festsitzende Verschlüsse entfernt, die die Wissenschaftler daran hinderten, auf den Großteil des Materials zuzugreifen, das ihre Raumsonde OSIRIS-REx mitgebracht hatte.Jetzt kann das Team mit der Demontage des Containers fortfahren - was bedeutet, dass es schon bald eine Analyse der Proben geben kann. Die vorläufige Bewertung von Staub und Gestein außerhalb des Probebehälters durch die NASA ergab bereits Hinweise auf Kohlenstoff und Wasser.