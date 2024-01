Falsche Annahme: Büropflicht steigert Produktivität von Firmen nicht

In den letzten Monaten häuften sich die Beispiele von Unternehmen, die die Geduld mit dem hartnäckigen Widerstand ihrer Beschäftigten verlieren und diese unbedingt ins Büro zurückholen wollen. Vorteile bringt dies nach einer aktuellen Untersuchung allerdings nicht.

Vorteile werden egalisiert

Druck ist Druck

Zusammenfassung Unternehmen drängen Mitarbeiter zurück ins Büro

Studie: Keine Produktivitätssteigerung durch Büropräsenz

Mitarbeiterunzufriedenheit mindert die Produktivität

Studie von Katz Graduate School of Business widerspricht Managements

Analyse basiert auf Daten von 457 Unternehmen

Kein Unterschied in Geschäftsergebnissen mit/ohne Büropflicht

Managements nutzen subtile Methoden für Bürorückkehr

Ob es nun um Amazon geht oder die Firma Internet Brands - die Managements gehen jeweils fest davon aus, dass die Arbeit aus dem Homeoffice dazu führt, dass die Produktivität geringer ausfällt und das Unternehmen letztlich weniger gute Ergebnisse liefert, als wenn die Beschäftigten wieder regelmäßig ins Büro kommen.Eine Studie der Katz Graduate School of Business an der Universität Pittsburgh widerspricht dieser Ansicht nun allerdings, berichtet die Washington Post . Demnach mag es zwar an der einen oder anderen Stelle vorteilhaft sein, wenn Belegschaften enger miteinander in Kontakt stehen. Allerdings wirken auch negative Faktoren, die diese Vorzüge dann schnell wieder ausgleichen.Das Problem für die Unternehmen besteht schlicht darin, dass die Mitarbeiter unzufriedener sind, wenn sie zwangsweise ins Büro kommen müssen. Und unzufriedene Beschäftigte bringen weniger Produktivität hervor. "Wir werden nicht zu der Zeit zurückkehren, in der so viele Menschen glücklich sind, vom Büro aus zu arbeiten, wie es vor der Pandemie der Fall war", erklärte Mark Ma, Mitautor der Studie und Professor an der Katz Graduate School of Business.Für die Arbeit wurden Daten aus 457 Unternehmen und 4455 Geschäftsquartalen analysiert. Die Forscher stellten die Daten aus Zeiten und/oder von Unternehmen gegenüber, die mit und ohne Büropflicht waren. Im Ergebnis zeigten sich zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede, man kann also nicht sagen, dass es dem Unternehmen bessere Geschäftsergebnisse bringt, wenn die Leute im Büro erscheinen.Die Managements agieren höchst unterschiedlich, um die Beschäftigten wieder in die Büros zu bekommen. Nur in wenigen Fällen werden die Mitarbeiter vor die Wahl gestellt, entweder wieder am Schreibtisch zu erscheinen oder zu kündigen. Oft gibt es eher subtile Drohungen, dass es Auswirkungen auf Bezahlung und Beförderungen haben kann, wenn man häufig aus dem Homeoffice arbeitet - auch diese subtilen Elemente sorgen aber letztlich für ein ähnliches Maß an Unzufriedenheit.