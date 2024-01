Optionales Update für Windows 10 22H2 verfügbar - Das ist neu

Microsoft hat für Windows 10 ein optionales und nicht sicherheits­relevantes Update gestartet. Es handelt sich um die Vorschau für den Februar Patch-Day. Enthalten sind nicht nur Fehlerbehebungen, sondern auch neue Funktionen für den Lock Screen.

Optionales Update startet

Jetzt manuell installieren

Release-Notes Windows 10 KB5034203 - Das ist neu

In den kommenden Wochen wird Ihr Sperrbildschirm ein noch besseres Wettererlebnis bieten. Dazu gehören dynamische, interaktive Wetterupdates.

Wenn Sie also mit dem Mauszeiger über das Wetter auf Ihrem Sperrbildschirm fahren, erhalten Sie mehr Informationen.

Wenn Sie auf die Wetterkarte tippen oder klicken und sich anmelden, öffnet sich Microsoft Edge mit der vollständigen Vorhersage in MSN Wetter.

Wenn Sie das Wetter bereits unter Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm > Sperrbildschirmstatus verwenden, müssen Sie nichts weiter tun.

Außerdem wird diese neue Funktion standardmäßig aktiviert, wenn der Status der Bildschirmsperre auf "Keine" gesetzt ist. Der Status der Bildschirmsperre wird beim Sperren des Bildschirms verfügbar sein, unabhängig davon, welche Personalisierungsoption Sie auswählen (Windows-Spotlight, Bild oder Diashow).

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft feiert 20 Jahre monatliche Update-Verteilung

Zusammenfassung Windows 10 Update als Vorschau für Februar Patch-Day

Optionales Update für Version 22H2 mit Buildnummer 19045.3996

Update KB5034203 bringt Fehlerbehebungen und neue Funktionen

Sperrbildschirm zeigt nun detaillierte Wetter-Infos an

C-Updates werden zum Patch-Day automatisch verteilt

Installation manuell über "Optionale Updates" in Windows

Interaktive Wetter-Updates auf dem Sperrbildschirm in Kürze

Microsoft hat die Freigabe für das optionale Update für die einzige noch voll unterstützte Windows 10-Version 22H2 gestartet. Die neue Buildnummer lautet 19045.3996.Das Update KB5034203 steht ab sofort zur Verfügung und bringt laut Microsoft eine Reihe von Änderungen und etwas Neues. Wer möchte, kann das Update ab sofort manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Es handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen.Zu den Neuerungen gehört eine interessante Ergänzung für den Sperrbildschirm. Nutzer erhalten mit der neuen Version auch im gesperrten Zustand dann detaillierte Wetter-Infos. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Vorgestellt wurden die neuen Funktionen bereits im Rahmen des Windows Insider Programms.Das Update KB5034203 ist ein Vorschau-Update oder optionales Update. Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden - wenn nichts dazwischenkommt - zum Patch-Day am 13. Februar dann automatisch an alle Nutzer verteilt.Microsoft startet die Verteilung dieser optionalen Updates nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag. Die optionalen Updates werden aber ganz regulär mit über die Windows Update-Funktion angeboten.Man muss es selbst über den Menüpunkt "Optionale Updates" suchen und starten, damit es geladen und installiert wird.