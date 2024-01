Seit vergangener Woche ist Palworld erhältlich und wie aus dem Nichts hat sich das Spiel zum Megahit entwickelt. Beschreiben kann man es als durchgeknallte Multiplayer-Interpretation von Pokémon. Parallelen sind natürlich nicht von der Hand zu weisen - doch wurde hier kopiert?

Pocket Pair

Palworld und Pokémon - Parodie oder Kopie?

Palworld: Launch-Trailer zum Pokémon-inspirierten Überraschungshit

"Verherrlichung von Tierleid"

Zusammenfassung Palworld als durchgeknallte Multiplayer-Parodie von Pokémon

Verkaufszahlen steigen rasant, Plagiatsvorwürfe werden laut

Entwickler weist Vorwürfe und Drohungen via Twitter entschieden zurück

Diskussionen über mögliche Kopie von Pokémon-3D-Modellen

Twitter-Nutzer @byofrog kritisiert Ähnlichkeiten und Tiermissbrauchsverherrlichung

Nintendo-Anwälte haben noch keine rechtlichen Schritte eingeleitet

Jurist sieht geringe Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Klage gegen Palworld

Palworld kann und muss man als Parodie von Pokémon beschreiben, es ist aber eine, die sich mittlerweile mehrere Millionen Mal verkauft hat - und es sieht nicht so aus, als würde sich das verlangsamen. Doch der Erfolg und die aktuelle massive Aufmerksamkeit, die das Spiel erfährt, lässt natürlich so manchen näher hinsehen - der Umstand, dass es bereits eine Modifikation gibt, die die Palworld-Varianten durch echte Pokémon ersetzt, hilft da natürlich nicht.Die Plagiatsvorwürfe bestreitet der Entwickler aber entschieden und Takuro Mizobe, Chef von Palworld-Entwickler Pocket Pair wies diese nun entschieden via Twitter/X zurück (Übersetzung per DeepL): "Wir erhalten derzeit verleumderische Tweets gegen unsere Künstler, und einige Tweets scheinen Todesdrohungen gleichzukommen", schreib Mizobe. "Ich habe verschiedene Meinungen über Palworld erhalten, aber alle Produktionen, die mit Palworld zu tun haben, werden von mehreren Personen überwacht, darunter auch von mir." Er bittet alle, auf derartige "Verleumdungen" zu verzichten und spricht damit auch Vermutungen an, dass KI-Generierung zum Einsatz kam.Der Hauptvorwurf, der aktuell im Raum steht, betrifft die Charaktermodelle: Denn einige behaupten, dass die Entwickler sich nicht nur von den Nintendo-Originalen haben inspirieren lassen, sondern 3D-Modelle aus Pokémon-Spielen direkt kopiert und bearbeitet haben.Aufgebracht hat die Vorwürfe u. a. ein Twitter-Nutzer namens @byofrog, dieser gab an, dass er angewidert sei, "wie sehr Palworld den Missbrauch von Tieren verherrlicht". Daraufhin vergleicht er die 3D-Modelle von Palworld und Pokémon und kam zum Schluss, dass es vielfach kaum Unterschiede gibt.Derzeit werden alle Diskussionen aber unter Gamern geführt, denn wie Bloomberg berichtet, haben die an sich klagefreudigen Nintendo-Anwälte bisher nicht zu Wort gemeldet - und laut dem auf Videospiele spezialisierten Juristen Brandon Huffman braucht sich Palworld keine großen Sorgen zu machen, da es unwahrscheinlich sei, dass etwaige Ähnlichkeiten einklagbar sind.