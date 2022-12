Elden Ring X Pokémon: Mod lässt fremde Welten witzig verschmelzen

Elden Ring ist eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres, Pokémon konnte mit Scarlet und Violet jüngst wieder punkten. Jetzt hat ein Modder die beiden doch sehr unterschiedlichen Welten zusammengebracht. Das Ergebnis ist auf jeden Fall kurios und unterhaltsam.

Auf einmal sind die Lands Between Heimat von Pokémon

Man darf noch träumen

Elden Ring ist ein sehr düsteres Spiel, die Fans lieben die Spiele der Souls-Reihe aber gerade für ihre unverkennbar bedrückende Atmosphäre. Im Gegensatz dazu hat sich die Welt der Pokémons schon immer durch grelle Farben ausgezeichnet - und Begegnungen mit Monstern, die eher selten den dunklen Vorbildern aus Gruselgeschichten entsprechen. Kein Wunder, dass bei der Kombination dieser beiden Universen eine neue Welt entsteht, die man auf jeden Fall als abenteuerlich bezeichnen kann.Zu verdanken ist dieser kuriose Ausflug der Pokémons in die Lands Between dem Twitter-Nutzer @Arestame_Arkeid. Der hat unter dem Namen Elden Ring X Pokémon Scarlet jüngst ein Mod für den FromSoftware-Titel in einem Video vorgestellt. Dabei konnte der Entwickler gleich mehrere bekannte Elemente aus Scarlet und Violet übernehmen, darunter unzählige Kreaturen sowie das Kostüm der Hauptfigur. Und dann darf natürlich auch das Pokémon-Center nicht fehlen, für das der Modder einen ganz besonderen Platz findet - auf dem Rücken eines wandelnden Mausoleums.Elden Ring X Pokémon Scarlet ist natürlich vor allem ein witzig gemeintes Projekt, der Macher hatte zuvor unter anderem schon seinen Spaß damit, Bill Clinton in Elden Ring zu integrieren, hat also schon seine Erfahrung mit den nötigen Modifikationen. Die neue Mischung aus den beiden Welten regt aber eine durchaus interessante Diskussion an: Wie könnte ein Pokémon-Spiel aussehen, das grafisch mehr bietet als die bisher stark stilisierten Titel? Oder ist es gerade das, was die bunte Welt ausmacht? Eines ist auf jeden Fall klar: Elden Ring-Spieler wünschen sich wahrscheinlich nicht, dass sich zukünftige Titel allzu sehr von Pokémon inspirieren lassen.