Eine Maschine des US-Flugzeugbauers Boeing hat Anfang 2024 eine schwere Panne gehabt, denn mitten im Flug ist ein Panel im Rumpf herausgeflogen. Die Sache ging zwar glimpflich aus, doch die Probleme reißen nicht ab. Im Gegenteil: Sie werden täglich immer größer.

KirkXWB

Boeing: Pleiten, Pech und Pannen

Verzögerungen und Stornierungen

Zusammenfassung Boeing 737 Max 9 Panel löst sich im Flug

Boeing kämpft mit täglichen Problemen

Zwei Abstürze 2019 führten zu Flugverbot

Boeing 787 Vorfall mit verletzten Passagieren

FAA findet schwere Mängel bei Boeing

Zulassung neuer Boeing-Modelle gefährdet

Airlines drohen mit Stornierung von Bestellungen

Schlimmer geht's immer: Das ist seit Wochen das Motto bei Boeing. Denn der Flugzeugbauer aus Seattle bekommt seine Probleme nicht in den Griff, nahezu täglich werden Details zu Beinahe-Katastrophen, Pfusch und sonstigen Schwierigkeiten bekannt. Diese sind auch nicht wirklich neu, denn 2019 gab es zwei tragische Abstürze, die der Boeing 737 Max 8 wochenlang Flugverbot einbrachte.Experten, Anleger und vor allem Passagiere hofften, dass Boeing seine Lektion damals endgültig gelernt hat, doch mittlerweile wird immer klarer, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn seit dem Vorfall mit einer Boeing 737 Max 9 von Alaska Airlines Anfang Januar 2024 wird der Flugzeugbauer genau unter die Lupe genommen und es kommen ständig regelrecht schockierende Details ans Tageslicht.Erst gestern wurde ein Vorfall bekannt, bei dem der Pilot einer Boeing 787 Dreamliner mitten im Flug die Kontrolle über die Maschine verlor. Dabei wurden Dutzende Passagiere verletzt, laut LATAM Airlines handelte es sich dabei um ein "technisches Ereignis" - also wohl Boeings Schuld. CNN fasst die Probleme aktuell zusammen und schreibt unter anderem, dass Boeing den Behörden geforderte Unterlagen nicht liefern kann, weil diese nicht existieren. Mehr als das: Laut FAA-Chef Mike Whitaker habe die US-Flugaufsicht bei der Überprüfung der Produktionsabläufe und -standards schwerwiegende Probleme mit "wirklich wichtigen" Aspekten der Fertigung festgestellt.Die jüngsten FAA-Prüfungen haben auch Folgen für die Zulassung neuer Modelle bzw. Varianten, konkret geht es um die 737 Max 7 sowie 737 Max 10. Die Federal Aviation Administration will natürlich weitere Vorfälle und Katastrophen verhindern. Auch wichtige Kunden stellen Boeing immer offener die Rute ins Fenster. Wie Reuters schreibt, warnen die Airlines Boeing offen, dass sie Zweifel an ihren Bestellungen haben - und drohen damit mehr oder weniger direkt, dass sie diese kündigen könnten. Rechtliche Argumente, um die Verträge folgenlos stornieren zu können, hätten sie mittlerweile wohl auch genug.