Anfang Januar kam es an Bord einer Boeing 737 Max-Maschine von Alaska Airlines zu einem dramatischen Vorfall. Denn mitten im Flug wurde ein Panel im Rumpf herausgerissen. Seither stehen die Maschinen des US-Flugzeugbauers auf dem Prüfstand - und das wohl zu Recht.

Nach dem Vorfall der Boeing 737 Max 9 von Alaska Airlines mussten alle Maschinen dieses Typs am Boden bleiben. Ihnen wurde zwar mittlerweile wieder die Flugerlaubnis erteilt, doch das bedeutet nicht, dass die Angelegenheit damit ausgestanden oder vergessen ist. Im Gegenteil: Es werden immer weitere Details bekannt, diese kann man durchaus mit "Pleiten, Pech und Pannen" zusammenfassen. Oder besser gesagt um ein viertes P ergänzen, nämlich "Pfusch".Denn wie Bloomberg berichtet, wurden in mehreren 737 Max-Jets Löcher gefunden, die schlichtweg an einer falschen Stelle des Rumpfes gebohrt wurden. Das wurde glücklicherweise entdeckt und bleibt hoffentlich ohne Folgen, für Boeing ist das aber ein Problem, da man nun noch genauer hinsehen und die Maschinen entsprechend überprüfen muss - und das wird zu signifikanten Problemen bei der Auslieferung von neuen Maschinen führen.Für den aktuell entdeckten Fertigungsfehler ist ein Zulieferer verantwortlich, Nacharbeiten an fehlerhaften Nietlöchern werden bei etwa 50 bisher nicht ausgelieferten 737-Maschinen erforderlich sein. Quelle für diese Informationen ist eine interne Mitteilung von Boeings Vertriebschef Stan Deal.Die neuen Fehler bedrohen die Auslieferungspläne des Flugzeugbauers, denn nun müssen Inspektionen und Reparaturen durchgeführt werden. Ob Maßnahmen für die in Betrieb befindliche 737-Flotte erforderlich sein werden, ist derzeit nicht bekannt."Dies ist die einzige Möglichkeit, da wir uns verpflichtet haben, jedes Mal perfekte Flugzeuge zu liefern", sagte dazu Deal, allerdings wird es immer schwerer, Boeing und seinen Managern zu glauben und zu vertrauen.