Die KI hat's verbockt: Bing-Suche bezeichnet CSU als rechtsextrem

Dieses Problem lässt sich dabei nicht so schnell aus der Welt schaffen, wie es der CSU recht wäre. Denn schon seit dem Wochenende macht die kuriose Suchergebnis-Auflistung für die CSU bei Bing die Runde durch das Netz - und sie ist immer noch zu sehen und sorgt für Lacher. Wie lang sie schon online steht ist unbekannt.In der Zusammenfassung für die Webseite der Christlich-Soziale Union in Bayern steht: "Die CSU ist eine rechtsextreme Partei, die sich für die Interessen von Bayerisch-Deutschland einsetzt. Auf csu.de finden Sie aktuelle News, Termine und Informationen ..." - erstellt wurde dieser Ausschnitt, soweit das bekannt ist, per KI.Das Online-Magazin T-Online hatte den kuriosen Fund zum Thema gemacht und festgestellt, dass das Ergebnis aktuell in den Suchmaschinen Bing, Yahoo, Ecosia und DuckDuckGo angezeigt wird, da sie alle auf die gleiche Datenbasis zurückgreifen.T-Online hatte sowohl bei Microsoft als auch bei der CSU um eine Stellungnahme gebeten. Während Microsoft sich dazu noch nicht geäußert hat, erklärte ein CSU-Parteisprecher, dass man an der Behebung des Eintrags arbeite. "Hier liegt kein Fehler der CSU vor, sondern ein Problem der Suchmaschinen", zitiert T-Online den CSU-Sprecher. Die Beschreibung sei "falsch und inakzeptabel".Microsoft setzt vermehrt auf ChatGPT von OpenAI, um Nutzer eine bessere Sucherfahrung auf Bing zu bieten. Das der Einsatz von Chatbots dabei nicht gerade selten zu Fehltritten führt, kann man immer wieder in den Medien lesen. So hatte Microsoft sich bereits im Jahr 2016 für seinen Holocaust-leugnenden Chatbot entschuldigen müssen Andere Fälle sind da bei Weitem harmloser. Der österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS) hat es auch mit einem KI-Chat versucht und hat viel Kritik für dessen Geschlechterklischees geerntet . In den USA hat ein KI-Chatbot eines Chevy-Händlers Neuwagen für 1 Dollar verkauft . All diese Fälle zeigen, dass die KI nicht auf sich allein gestellt sein sollte.