Mondlandung: Astrobotic Peregrine will ab morgen Geschichte schreiben

Bisher ist es noch keinem privaten Unternehmen gelungen, auf dem Mond zu landen - doch das soll nun bald Geschichte sein. In wenigen Stunden startet das US-Unternehmens Astrobotic ihre Mission mit der Mondlandefähre Peregrine.

Jungfernflug mit einem historischen Passagier

NASA Artemis-Mission

Geplant ist der Start einer Vulcan Centaur-Rakete der United Launch Alliance (ULA), die morgen ihren Jungfernflug mit einem historischen Passagier an Bord absolvieren will: Peregrine von Astrobotic wird von der Vulcan Centaur befördert und ist die erste amerikanische Mondlandefähre, die seit über 50 Jahren zum Mond geschickt wird.Peregrine könnte damit auch das erste private Raumfahrzeug sein, das sanft auf der Mondoberfläche landet. Zuletzt hatte die in Tokio, Japan ansässige Firma Ispace im März 2023 ihre Landefähre HAKUTO-R M1 bei einem Landeversuch verloren Wenn alles so läuft wie geplant, wird die Mission einen Wendepunkt in der Erforschung des Kosmos markieren. Denn Peregrine ist kein NASA-Raumschiff , sondern eine Entwicklung des Privatunternehmens Astrobotic aus Pittsburgh.Wenn es die Landung übersteht, wird Peregrine das erste kommerzielle Raumschiff sein, das erfolgreich auf dem Mond landet - oder auf einem anderen Planeten außerhalb der Erde. Das ist für den 23. Februar geplant.Astrobotic gehört zu einer kleinen Gruppe von Unternehmen, die im Rahmen des neuen CLPS-Programms (Commercial Lunar Payload Services) der NASA ausgewählt wurden, in den nächsten Jahren Mondlieferungen für die Raumfahrtbehörde durchzuführen. Peregrine Mission 1 ist die erste dieser Operationen im Rahmen eines 79,5-Millionen-Dollar-Vertrags mit der Raumfahrtbehörde.Es handelt sich jedoch um ein rein kommerzielles Unternehmen und neben den fünf Nutzlasten, die es für die NASA zur Unterstützung der kommenden Artemis-Missionen liefern wird, wird Peregrine auch Fracht für andere Kunden an Bord haben.Dazu gehören Mini-Rover und wissenschaftliche Instrumente, Kunstsammlungen und Archivmaterial, ein physischer "Bitcoin" und was viel Wirbel machte - menschliche Überreste ( wir berichteten ).