Japans Moon Sniper ist weich gelandet, hat nun aber ein großes Problem

Smart Lander for Investigating Moon angekommen

Gekoppeltes Projekt

Zunächst lief alles wie im Bilderbuch

Zusammenfassung Japans "Moon Sniper"-Sonde hat Energieprobleme auf dem Mond

SLIM ist erfolgreich auf dem Mond gelandet, als fünfte Nation

Sowjetunion, USA, China und Indien sind ebenfalls Mondlande-Nationen

JAXA-Präsident Yamakawa Hiroshi verkündet primär erfolgreiche Landung

Solarpaneele von SLIM erzeugen nicht den erwarteten Strom

SLIMs Batterie kann nur für wenige Stunden den Betrieb aufrechterhalten

Sonde startete im September, erreichte Weihnachten die Mondumlaufbahn

Gezielte Landung auf dem Mond verlief reibungslos

Status von SLIM nach Landung unklar, JAXA gibt Update zu Energieproblemen

Mögliche Fehlausrichtung zur Sonne könnte Stromausfall verursachen

SLIM, der "Smart Lander for Investigating Moon", ist zumindest dort angekommen, wo ihn die Raumfahrtbehörde hingeschickt hat, und zwar ohne nennenswerte Probleme. Japan ist damit seit gestern die fünfte Nation, die sanft auf dem nächsten Nachbarn der Erde gelandet ist.Die anderen Länder im Club der Mondlandungen sind die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten, die während des Weltraumwettlaufs im Kalten Krieg ihre ersten Ausflüge zur Mondoberfläche unternahmen, China, dessen erste Landung im Dezember 2013 stattfand, und Indien, dessen Lander-Rover-Duo Chandrayaan-3 im vergangenen August landete."In erster Linie war die Landung erfolgreich", erklärte der Projektverantwortliche JAXA-Präsident Yamakawa Hiroshi in der zur Landung anberaumten Pressekonferenz (via Tagesschau ).Aber es gab nicht nur gute Nachrichten für SLIM: Die Solarpaneele der Sonde erzeugen auf der Mondoberfläche nicht wie geplant Strom. Wenn das Problem nicht bald behoben werden kann, wird SLIM für immer verstummen. Die Batterie der Sonde kann den Betrieb auf dem Mond nur für wenige Stunden aufrechterhalten.SLIM startete im vergangenen September zusammen mit einem Röntgenteleskop namens XRISM. Während das Teleskop kurz nach dem Start in eine niedrige Erdumlaufbahn einschwenkte (und kürzlich seine ersten Testbilder nach Hause schickte), machte sich SLIM auf den Weg zu weiter entfernten Himmelskörpern.Die Sonde nahm einen langen Umweg zum Mond, in eine weite Umlaufbahn, bis sie schließlich am ersten Weihnachtstag in der Mondumlaufbahn ankam . Ihre anfängliche Umlaufbahn war stark elliptisch und brachte SLIM an ihrem nächsten Punkt bis auf 600 Kilometer an die Mondoberfläche heran, während sie an ihrem weitesten Punkt 4.000 Kilometer entfernt war.Für die gezielte Landung schien dann alles reibungslos zu verlaufen: SLIM erreichte die verschiedenen Meilensteine während des Abstiegs, und der Lander kommunizierte mit der Erde während der gesamten Dauer des historischen Aufsetzens und darüber hinaus.Allerdings konnte die JAXA den Status von SLIM nach der Landung nicht sofort bestätigen. Etwa eine Stunde später gab die Agentur auf der Pressekonferenz ein Update und erklärte die Energieprobleme der Sonde. Es sei unklar, warum die Solarzellen nicht funktionierten. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie bei der Landung beschädigt wurden, da die übrige Hardware von SLIM in Ordnung und funktionsfähig zu sein scheint.Es ist aber sehr wohl möglich, dass der Lander nicht wie erwartet zur Sonne ausgerichtet ist, so die JAXA. Nun heißt es abwarten, ob die Sonde noch weitersenden kann oder nicht.