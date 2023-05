NASA findet abgestürztes japanisches Landegerät auf dem Mond

Die private japanische Mondlandefähre Hakuto-R stürzte bei ihrer ersten Landung ab, weil der Höhensensor durch einen Kraterrand gestört wurde. Ein fataler Fehler, der die Mission scheitern ließ.

Höhenangst am Atlas-Krater

Kommunikation bis zum Aufprall

Versicherung für Mondlandung

Mondlandung nachspielen: Kerbal Space Program

Zusammenfassung Private japanische Mondlandefähre Hakuto-R stürzt am 25.04.2023 ab.

Gestörter Höhensensor und der Computer ignorierte Messwerte.

Geänderter Landeplatz, um Nutzen für Kunden zu maximieren.

Software-Fehler verursacht Absturz, Ispace übernimmt Verantwortung.

Andere Komponenten funktionierten wie erwartet.

Kommunikation bis Aufprall aufrechtgehalten.

Zweiter Lander in Entwicklung: Start im Jahr 2024.

Ispace verliert 660.000 Euro Einnahmen von Nutzlastkunden.

8 von 10 Meilensteinen erreicht, Unternehmen trotzdem stolz auf Erreichtes.

Public Domain

Die in Tokio ansässige Firma Ispace teilte mit, die Untersuchung der missglückten Landung ihrer Landefähre HAKUTO-R M1 am 25. April 2023 habe ergeben, dass der Computer die Höheninformationen eines Laser-Entfernungsmessers nicht beachtet habe, als diese über einen Kraterrand flog.In den ersten Phasen sei die Landung planmäßig verlaufen, erklärten die Verantwortlichen von Ispace in einer Online-Konferenz. Die von einem Trägheitsmessgerät errechnete Höhe stimmte mit den Messungen des Laser-Entfernungsmessers überein. Als sich das Raumfahrzeug dem Rand des Atlas-Kraters näherte, wichen die Messwerte jedoch voneinander ab und die gemessene Höhe nahm um drei Kilometer zu.Ryo Ujiie, Leiter der Technologieabteilung, erklärte weiter, dass der Bord-Computer nicht auf diese Änderung programmiert war und die Daten des Laser-Entfernungsmessers ignorierte, da er davon ausging, dass das Instrument defekt sei. Es sei eine bewusste Entscheidung gewesen, um das Kontrollsystem robuster gegenüber Ausfallen der Sensorhardware zu machen.Der Sensor war jedoch nicht ausgefallen und zeigte an, dass sich die Landefähre noch etwa fünf Kilometer über der Oberfläche befand, als der Computer sie bereits gelandet wähnte.Der Abstieg wurde daraufhin auf ca. einen Meter pro Sekunde abgebremst, bis der Treibstoff aufgebraucht war. Dann ging der Lander in den freien Fall über und schlug mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Metern pro Sekunde auf der Oberfläche auf.Ein am 23. Mai veröffentlichtes Bild der NASA-Raumsonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zeigt die Aufprallstelle und einige Trümmer des Raumfahrzeugs. Die Absturzstelle liegt knapp außerhalb des geplanten Landeplatzes im Atlas-Krater, obwohl Ujiie nicht genau sagen wollte, wie weit der Lander tatsächlich von der geplanten Stelle entfernt abgestürzt ist.Ein weiterer Faktor für den Absturz sei zudem eine Änderung des Landeplatzes gewesen, die nach Abschluss der Missionsüberprüfung im Februar 2021 vorgenommen wurde. Ursprünglich sollte die Landung auf dem Lacus Somniorum, einer Basaltebene mit wenigen Kratern, erfolgen.Man habe den Landeplatz geändert, um den Nutzen der Mission für das Unternehmen und seine Kunden zu maximieren. "Dies ist ein Nutzlastgeschäft, und wir müssen den Service maximieren", sagte Ujiie, Technischer Direktor von Ispace.Der Lander benutzte eine von Draper entwickelte Software, jedoch übernimmt Ispace die Verantwortung für das Scheitern und führt dieses auf eigene Anforderungen an die Software zurück. Neben der Zusammenarbeit bei der Bord-Software entwickelt die US-Tochter von Ispace auch einen Lander für eine von Draper geleitete Mission im Rahmen des NASA-Programms Commercial Lunar Payload Services.Andere Komponenten des Raumfahrzeuges funktionierten trotz des Softwarefehlers wie vorgesehen. Die Kontroll- und Steuerungssysteme hätten während der gesamten Landung einwandfrei funktioniert und das Raumfahrzeug habe bis zum Aufprall auf der Oberfläche kommuniziert.Diese Ergebnisse stimmen zuversichtlich für den zweiten Lander M2, der sich derzeit in der Entwicklung befindet. Dieser zweite Lander soll laut Takeshi Hakamada, CEO von Ispace, im Jahr 2024 starten. Die Software-Änderungen werden die Kosten für diese Mission "nicht signifikant" erhöhen.Da der Lander M1 die letzten Meilensteine der Mission nicht erreicht habe, werde Ispace etwa 100 Millionen Yen (ca. 660.000 Euro) an Einnahmen von Nutzlastkunden der Mission verlieren. Diese Zahl würde die Finanzprognosen des Unternehmens für das laufende Geschäftsjahr, das im März 2024 endet, jedoch nicht verändern.Ispace erwartet nicht, dass der Misserfolg Auswirkungen auf den Umsatz zukünftiger Missionen oder die langfristigen Perspektiven des Unternehmens haben wird. So das Management.Das japanische Raumfahrtunternehmen hat eine spezielle Versicherung für die Landung von Mitsui Sumitomo abgeschlossen. Hakamada sagte, dass man sich in Gesprächen über die Ansprüche aus dieser Versicherung befinde. Er lehnte es ab zu sagen, wie viel man von dieser Versicherung zu erhalten erwarte, sagte aber, dass die aktuelle Situation noch nicht in den Finanzprognosen enthalten sei. Das Unternehmen verfüge über ein "nachhaltiges Geschäftsmodell", das sowohl Kapital aus dem Börsengang als auch einen Bankkredit zur Unterstützung der Arbeit an M2 und den nachfolgenden Missionen umfasse.Die Landefähre habe acht von zehn Meilensteinen erreicht, von den Vorbereitungen vor dem Start bis zu den Manövern in der Mondumlaufbahn. Leistungen, auf denen das Unternehmen bei künftigen Missionen aufbauen wolle.Ujiie abschließend: "Wir sind sehr stolz auf das, was wir bisher erreicht haben. Wir sind bereit, uns den Herausforderungen zu stellen und alles zu tun, um noch besser zu werden."