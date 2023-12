Japans SLIM "Moon Sniper"-Landefähre erreicht Mondumlaufbahn

Die japanische Mondlandefähre SLIM hat am 25. Dezember wie geplant die Mondumlaufbahn erreicht. Das hat die Japan Aerospace Exploration Agency, kurz JAXA, mitgeteilt. Das Raumschiff hat damit einen großen Schritt in Richtung der ersten Mondlandung des Landes gemacht.

Public Domain

Moon Sniper ist in der Umlaufbahn

Genaue Beobachtung geplant

Zusammenfassung SLIM erreichte am 25.12. die Mondumlaufbahn

JAXA verkündet erfolgreichen Schritt zur Mondlandung

Sonde SLIM in elliptischer Bahn um den Mond

Geplante Landung von SLIM am 19. Januar

SLIM soll mit hoher Präzision landen

SLIM folgt auf frühere japanische Mondmissionen

"Die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) freut sich, bekannt geben zu können, dass der Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) am 25. Dezember 2023 um 16:51 Uhr (Japan Standard Time, JST, 26.12. 8:51 MEZ) erfolgreich in die Mondumlaufbahn eingetreten ist", heißt es in einer Mitteilung der JAXA.Die Sonde befindet sich jetzt in einer elliptischen Umlaufbahn. SLIM benötigt etwa 6 Stunden, um den Mond zu umrunden, wobei sie sich der Mondoberfläche an ihrem engsten Punkt bis auf 600 Kilometer nähert und an ihrem weitesten Punkt etwa 4.000 Kilometer entfernt ist.In dieser Umlaufbahn wird die Landefähre nun noch einige Zeit bleiben, bis sie am 19. Januar eine Mondlandung versuchen wird. Dabei könnte den Japanern eine historische "Punktlandung" gelingen. Der Plan der JAXA sieht vor, dass die Fähre auf einem eng definierten Landeplatz herunterkommen soll.Die Sonde könnte dann ihrem Spitznamen "Moon Sniper" gerecht werden: SLIM soll das Ziel in der Landezone mit einer Genauigkeit von 100 Metern treffen und so den Weg für noch ehrgeizigere Erkundungsbemühungen ebnen. Typischerweise waren die Landezonen bisher mehrere Kilometer groß und daher die mögliche gezielte Erforschung dementsprechend nicht möglich.Wenn alles nach Plan verläuft, wird SLIM nach der Landung zwei Minisonden auf der Mondoberfläche absetzen. Diese Tochtersonden werden Fotos aufnehmen, die den Mitgliedern des Missionsteams helfen, den Status von SLIM zu überwachen.SLIM ist nicht das erste japanische Raumfahrzeug, das die Mondumlaufbahn erreicht hat; die Sonde Hiten tat dies 1990, gefolgt von SELENE ("Selenological and Engineering Explorer"), auch bekannt als Kaguya, im Jahr 2007.Hakuto-R, eine von dem privaten Tokioter Unternehmen Ispace gebaute Landefähre, erreichte im vergangenen März die Mondumlaufbahn. Hakuto-R versuchte einen Monat später auf dem Mond zu landen, stürzte aber ab , nachdem die Sensoren durch den Rand eines Mondkraters verwirrt wurden.