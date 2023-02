Crew-6: Startversuch der bemannten SpaceX-Rakete heute abgebrochen

Heute sollte SpaceX eine Falcon 9-Rakete zur Internationalen Raumstation starten und vier Astronauten zur ISS befördern. Doch dieser Start wurde wegen eines Problems beim Zündvorgang abgebrochen. Allzu lange wird die Crew nicht warten müssen, am Donnerstag gibt es Versuch 2.

"Raumfahrt ist riskant"

Zusammenfassung SpaceX-Startversuch mit Crew-6 abgebrochen: Problem bei Zündvorgang.

Startversuch 2: Donnerstag, 2. März.

Untersuchung des Problems, das zum Abbruch führte.

Schlechte Wettervorhersage für morgigen Dienstag als nächsten Termin.

NASA-Admin: hervorragendes Engagement & Konzentration der Teams.

Die Crew-6 genannte Mission sollte heute Früh vom Kennedy Space Center in Florida abheben, Ziel war die International Space Station (ISS). Doch der Startversuch wurde knapp vor dem Ablaufen des Countdowns abgebrochen, konkret waren es zweieinhalb Minuten vor dem T-0 genannten Zeitpunkt."Die Teams verfolgten ein Bodenproblem mit TEA-TEB (Anm.: Triethylaluminium Triethylboron) - das ist die Zündflüssigkeit, die mit dem Oxidationsmittel Funken schlägt und die Zündung der Triebwerke ermöglicht", sagte Gary Jordan, Kommentator des offiziellen NASA-Live-Streams noch während der Übertragung (via Space )."Ich bin stolz auf die Konzentration und das Engagement der Teams von NASA und SpaceX für die Sicherheit von Crew-6", sagte NASA-Administrator Bill Nelson. "Die bemannte Raumfahrt ist von Natur aus ein riskantes Unterfangen, und wie immer werden wir fliegen, wenn wir bereit sind.Nach dem Abbruch hat SpaceX den Treibstoff aus der Falcon 9-Rakete entfernt. Die Astronauten haben das Dragon-Raumschiff verlassen und sind in die Crew-Quartiere zurückgekehrt. Die NASA teilte in einer Mitteilung mit, dass sich sowohl Falcon 9 als auch Dragon in einer "sicheren Konfiguration" befinden.Der nächste Startversuch ist für Donnerstag, den 02. März geplant. Theoretisch wäre der morgige Dienstag der nächstmögliche Termin gewesen, diesen lässt die NASA aber wegen einer schlechten Wettervorhersage aus. Voraussetzung für einen Start am Donnerstag ist aber natürlich ein positiver Ausgang der Untersuchung jenes Problems, das zum heutigen Abbruch geführt hat.