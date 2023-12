Microsoft Edge: Entwickler-Tools wurden gründlich überarbeitet

Entwickler sollen sich bei Microsoft möglichst wohl fühlen. Dieser Strategie zufolge hat das Unternehmen jetzt auch die DevTools in seinem Edge-Browser gründlich überarbeitet. Dabei geht es vor allem darum, wichtige Informationen leichter zugänglich zu machen.

Lange in Arbeit

Aufräumen vor Weihnachten

Zusammenfassung Microsoft überarbeitet Edge DevTools für Entwickler

Neuerungen in Edge Version 120 bereits veröffentlicht

DevTools-Redesign begann vor zwei Jahren

Tools erhalten eigene Icons, Text bei Platz

Rechte Aktivitätsleiste wurde aufgeräumt

Aktivitätsleiste nun horizontal oder vertikal

Alle Tools unter "Weitere Tools"-Button vereint

Microsoft Edge - Der Browser auf Chromium-Basis

Streng genommen sind die Neuerungen nicht mehr komplett taufrisch - veröffentlicht wurden sie bereits vor einigen Tagen mit der Bereitstellung des Edge in Version 120. Jetzt allerdings hat Microsoft auch den zugehörigen Support-Artikel freigegeben, in dem die Änderungen im Detail erklärt werden.Das Entwicklungsteam begann demnach vor fast zwei Jahren mit der Arbeit an der Neugestaltung, weil da bereits klar wurde, dass die bisherige Gestaltung mit den absehbaren zukünftigen Entwicklungen schlicht zu überladen sein wird. Ziel war es daher, die Benutzeroberfläche der App zu vereinfachen, damit sie leichter zu erlernen und zu verwenden ist.Einige der Designelemente wurden schon in frühere Versionen der DevTools übernommen. Nun ist die Sache allerdings komplett und dürfte ein entsprechend rundes Bild liefern. Eine Neuerung besteht jetzt beispielsweise darin, dass jedes Tool sein eigenes Icon bekommen hat. Die Namen der verschiedenen Werkzeuge werden nur noch eingeblendet, wenn auch wirklich genug Platz vorhanden ist.Die rechte Seite der Aktivitätsleiste ist deutlich aufgeräumter. Zuvor zeigten die DevTools manchmal bis zu sieben Symbole auf der rechten Seite an, was zur Unübersichtlichkeit beitrug. Die Fehler-, Warn- und Problem-Symbole erscheinen jetzt auf dem entsprechenden Werkzeug-Symbol, darüber hinaus haben die Microsoft-Entwickler die Anpassen-, Feedback- und Einstellungs-Symbole in nur zwei Menüpunkte umorganisiert.Die Aktivitätsleiste kann weiterhin in der traditionellen horizontalen Position eingerichtet werden. Nutzer können sie nun aber auch als vertikale Leiste anzeigen lassen, die auf der linken Seite platziert wird. Hinzu kommt, dass man nun auch mehrere Werkzeuge nebeneinander einblenden kann, so dass man beispielsweise Code-Elemente im Blick behält, während etwa in der Konsole die Aktivitäten überwacht werden.Wie Microsoft weiter ausführte, waren die verschiedenen Tools bisher auch an unterschiedlichen Stellen in der GUI zu finden - was letztlich zunehmend Verwirrung bringt. Jetztwurden alle in einem Weitere Tools-Button zusammengeführt. Die vielen weiteren Detail-Anpassungen stellen die Edge-Entwickler außerdem in einem eigenen Support-Beitrag genauer vor.