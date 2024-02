RCS, der SMS-Nachfolger, wird unter Android nachträglich bearbeitbar

RCS hat den SMS-Standard längst in der Masse abgelöst. Allem An­schein nach bekommt die Google-Nachrichten-App auf Android eben­die­ses Feature und erlaubt dann ein Bearbeiten eben jener Nachrichten, die wir umgangssprachlich immer noch als "SMS" bezeichnen.

Es passiert immer wieder, dass man eine Nachricht verfasst und schließlich auf den Senden-Button tippt, bevor man bemerkt, dass man einen Tippfehler gemacht habt. Google hat jetzt für solche Fälle vorgesorgt, denn AssembleDeBug berichtet, dass die neueste Nachrichten-App für Android eine versteckte Funktion zum Bearbeiten gesendeter Nachrichten hat, über die TheSpAndroid zuerst berichtete.Vergangenes Jahr wurde durch versteckte Codes aufgedeckt, dass Google an einer Bearbeitungsfunktion für Nachrichten gearbeitet hat. In der neuesten Betaversion der App gelang es dem Entwicklerteam, die unveröffentlichte Funktion "Nachricht bearbeiten" zu aktivieren und zu bestätigen, wie sie bedient werden kann und wo ihre Grenzen liegen.Wie auf den geteilten Screenshots zu sehen ist, muss man länger auf eine gesendete Nachricht drücken, damit ein Menü in der oberen Leiste erscheint. Neben den bekannten Schaltflächen "Kopieren", "Löschen", "Favorisieren" und "Weitere Verknüpfung" gibt es dort eine neue Option: "Bearbeiten".Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sich gesendete Nachrichten nur innerhalb von 30 Minuten ändern lassen. Das basiert allerdings nur auf ihren Erkenntnissen, die sich bei der tatsächlichen Einführung des Tools noch ändern können. Außerdem werden die Änderungen protokolliert, sobald man auf eine bearbeitete Nachricht tippt.Google kennzeichnet die bearbeiteten Nachrichten auch mit einem Label, um die andere Seite zu informieren und die Empfänger nicht in die Irre zu führen oder zu täuschen.Zurzeit ist das Bearbeiten von Nachrichten nur für diejenigen verfügbar, die den Dienst in den Einstellungen aktivieren können. Aber auch wenn Ihr versucht, Nachrichten zu bearbeiten, sieht der Empfänger, der die Funktion nicht hat, die bearbeitete Nachricht als neue Nachricht.Abgesehen von der Funktion, Nachrichten zu bearbeiten, werdet Ihr die Möglichkeit haben, auf Nachrichten mit Emojis zu reagieren, ähnlich wie bei Whatsapp und dem Facebook Messenger. Leider ist nicht bekannt, wann Google plant, all diese Funktionen zu implementieren.Glaubt ihr, dass Google Messages immer weiter verbessert und es zu einer empfehlenswerten Messaging-App wird? Und was haltet Ihr von diesen Neuerungen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.