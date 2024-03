Rockstar unter Druck: GTA 6 Release könnte sich deutlich verzögern

GTA 6 soll laut Entwickler Rockstar Games eigentlich im Frühjahr 2025 erscheinen. Doch nun berichten anonyme Quellen, dass die Produktion wohl mit einigen Verzögerungen zu kämpfen hat. Die Veröffentlichung könnte sich deutlich nach hinten verschieben.

Rockstar Games

GTA 6 heiß erwartet

Produktion gerät in Verzug

Management reagiert

Entwickler hält sich bedeckt

Zusammenfassung GTA 6 Veröffentlichung für Frühjahr 2025 geplant

Erster offizieller Trailer bestätigt Termin

Entwicklung unter hohem Druck durch hohe Erwartungen

Anonyme Quellen berichten von möglichen Verzögerungen

Erscheinungstermin könnte sich bis Herbst oder 2026 verschieben

Rockstar beendet Home-Office-Option ab April für schnellere Entwicklung

Offizielle Ankündigung zu Verzögerungen von Rockstar nicht erwartet

Anfang Dezember veröffentlichte Entwickler Rockstar Games den ersten offiziellen Trailer zu GTA 6. Es war das erste Mal seit dem Beginn der Arbeiten an dem Titel, dass Fans offizielle Szenen aus dem Spiel zu sehen bekamen, das von vielen Experten in der Spieleindustrie als wichtigster Release der Gaming-Geschichte gehandelt wird. Der Druck auf die Entwickler ist also alles andere als gering.Zuletzt hatte Rockstar eine Veröffentlichung des Spiels für 2025 angepeilt. So ließen es zuerst interne Dokumente und Gewinnprognosen vermuten. Der erste Trailer bestätigte dann das Datum. Doch jetzt scheint es Probleme bei der Fertigstellung des Titels zu geben, der in die Fußstapfen des bereits 2013 veröffentlichten Vorgängers GTA 5 treten soll.Von Personen, die mit dem aktuellen Entwicklungsstand des Spiels vertraut sind, will Kotaku erfahren haben, dass der angestrebte Zeitplan möglicherweise nicht eingehalten werden kann. Offiziell soll GTA 6 im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen. Aufgrund von angeblichen Verzögerungen in der Produktion scheint es nun aber möglich, dass das Actionspiel erst im Herbst in den Handel kommt. Unter Umständen könnte es sogar zu einer Verspätung bis 2026 kommen.Die Verzögerungen sollen wohl auch einer der Hauptgründe dafür sein, dass Rockstar Games seine Angestellten Ende Februar darüber informierte, dass es ab April keine Möglichkeit mehr für sie geben wird, von zu Hause aus zu arbeiten. Angestellte müssen dann wieder fünf Tage die Woche in die Büros des Entwicklers kommen.Offiziell sind Sicherheit und Qualität die Begründung für diesen Schritt. Laut anonymer Quellen verspricht sich die Führungsriege dadurch jedoch ein schnelleres Entwicklungstempo. Ob diese recht kurzfristige Mitteilung bei den Arbeitnehmern jedoch für erhöhte Motivation sorgen wird, ist fraglich. Schließlich waren viele von ihnen während der Pandemie eingestellt worden und bis jetzt zu 100 Prozent im Home-Office tätig.Da Rockstar Games schon in der Vergangenheit immer wieder bis zum letzten Moment gewartet hatte, um Verschiebungen von Spielen bekannt zu geben, ist erst einmal nicht mit einer entsprechenden Mitteilung des Entwicklers zu rechnen. Intern soll wohl immer noch das Frühjahr 2025 als Termin für die Veröffentlichung von GTA 6 angestrebt werden.