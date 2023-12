Ukrainische Hacker sollen russische Steuerbehörde lahmgelegt haben

Der ukrainische Militärnachrichtendienst HUR hat nach eigenen Angaben einen Schlag gegen die russische Verwaltungsinfrastruktur gelandet. Die staatlichen Hacker sollen tausende Server der russischen Steuerbehörde geknackt und letztlich das gesamte System lahmgelegt haben.

Ukraine will russische Steuer-Server 'zerstört' haben

In einer Mitteilung ließ der HUR verlauten, dass es gelungen sei, tausende Server der Bundessteuerbehörde Russlands mit Hilfe von Malware zu infiltrieren und letztlich Datenbanken und Backups in großem Umfang zu löschen. Dabei waren nicht nur die zentralen Server der Behörde, sondern auch die Systeme diverser regionaler Steuerbehörden in allen Teilen Russlands betroffen, heißt es.Noch lassen sich die Angaben des HUR nicht unabhängig überprüfen oder bestätigen. Die russische Seite hat sich zu dem Thema bisher noch nicht geäußert. Laut dem HUR soll die Server-Infrastruktur der russischen Steuerbehörde durch den ukrainischen Angriff "vollständig zerstört" worden sein, nachdem es zuvor gelungen war, einen der "wichtigen, gut geschützten Zentral-Server" zu knacken und im Anschluss mehr als 2300 regional betriebene Systeme.Von dem Hack sei auch ein russischer Technologiedienstleister betroffen, der die Datenbanken der Steuerbehörden Russlands betreibt. Bei dem Angriff sollen zunächst größere Datenmengen gestohlen worden sein, bevor dann Konfigurationsdateien zerstört wurden. Aktuell gebe es deshalb keine Verbindung zwischen der Zentrale der Steuerbehörde in Moskau und den regionalen Ablegern, so der HUR.Derzeit versuche Russland bereits seit vier Tagen ohne Erfolg, die Server der Steuerbehörden wieder zum Laufen zu bekommen, heißt es. Natürlich geht der ukrainische Militärgeheimdienst davon aus, dass seine Attacke dauerhafte Auswirkungen haben wird und es mindestens einen Monat dauern wird, bis die russischen Server wieder laufen.