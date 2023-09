Wenn es um die Unterstützung der Ukraine im Verteidigungskampf gegen die russichen Invasoren geht, diskutiert man meist über verschiedene Waffensysteme. Aus den USA kam nun aber ein mindestens ebenso wichtiger Beitrag: ein großer 3D-Drucker

Wie der US-Sender CNN berichtet, handelt es sich um ein System für die industrielle Fertigung von Prototypen und Kleinserien. Bill LaPlante, einem US-Unterstaatssekretär im Verteidigungsministerium, erklärte, dass dieser dafür gedacht ist, Ersatzteile für verschiedene Ausrüstungs- und Waffen-Teile schnell vor Ort herstellen zu können.Die Sachspende orientiert sich also an der Feststellung des US-Generals John J. Pershing, der feststellte: "Die Infanterie gewinnt Schlachten, Logistik gewinnt Kriege." Wenn die starke Beanspruchung im Kampfeinsatz nun also zum Verschleiß bestimmter Bauteile führt, müssen die Mechaniker des ukrainischen Militärs nicht mehr zwingend warten, bis Ersatzteile aus den USA eingetroffen sind. Sie können diese mit dem 3D-Drucker vor Ort selbst herstellen.Das bedeutet, dass die USA also nicht nur den 3D-Drucker in der Größe eines Lastwagens selbst, sondern auch die nötigen Baupläne für eine ganze Reihe von Teilen zur Verfügung stellen. Außerdem wurde die Ausbildung des ukrainischen Personals an dem System organisiert. Die Schulungen seien in der letzten Woche abgeschlossen worden, erklärte LaPlante.LaPlante berichtete, dass als eine der ersten Druckaufträge Ersatzteile für die M777-Haubitzen produziert werden. Damit sind diese Artillerie-Systeme, die GPS-gelenkte Geschosse über große Distanzen verschießen können, schneller wieder im Einsatz als bisher.Er lobte die ukrainischen Techniker dabei für ihre Fähigkeiten zur schnellen Umsetzung der Schulungen in die Praxis. Sie seien "bemerkenswert gut in der Fernwartung", sagte LaPlante. US-Experten könnten ihnen bei der Reparatur von Dingen aus der Ferne helfen - eine wichtige Strategie, da sich die Präsenz der USA in dem Land weitgehend auf die Botschaft in Kiew beschränkt.