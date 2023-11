Vor kurzem hat der Smartphone-Hersteller Nothing angekündigt, dass man eine iMessage-kompatible Chats-App starten wird - diese kann RCS (also den SMS-"Nachfolger") und iMessage unterstützen. Jetzt hat Nothing die App überraschend wieder zurückgezogen.

Die Sunbird-basierte App, die sich noch in der Beta-Phase befindet, wurde aus dem Play Store entfernt. Das meldet das Online-Magazin Engadget Nothing hat die Beta-Version seiner neuen Messaging-App Nothing Chats nur einen Tag nach ihrer Veröffentlichung wieder aus dem Play Store entfernt und bestätigt, dass man den Start "bis auf Weiteres" verschiebt."Wir haben die Beta-Version von Nothing Chats aus dem Play Store entfernt und werden den Start bis auf Weiteres verschieben, um gemeinsam mit Sunbird verschiedene Fehler zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Verzögerung und werden uns um unsere Nutzer kümmern."Das Unternehmen hat das auf Sunbird basierende Nothing Chats als die Antwort auf die seit langem bestehende "Android versus Apple "-Problematik angepriesen, mit Unterstützung für RCS und iMessage, um diese Lücke der Kommunikation zu schließen. Doch gleich mit der Ankündigung gab es eine wachsende Anzahl von Kritikern, die große Bedenken über die Sicherheitsrisiken geäußert, die solche Workarounds mit sich bringen.Nothing Chats sei demnach "von Natur aus eine weniger sichere Messaging-Option".Das Online-Magazin 9to5google hat sich die App vorgenommen und den Code analysiert. Dort war man zu dem Schluss gekommen, dass Nothing Chats nicht über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verfügt und dass Anhänge, die von anderen Nutzern gesendet werden, leicht im Klartext eingesehen werden können.Die Ergebnisse untermauern auch die zuvor geäußerten Bedenken, dass Sunbird HTTP statt HTTPS verwendet. Kishan Bagaria, Gründer von Texts.com, bezeichnete dies als "extrem unsicher" und sagte, weitere Untersuchungen seines Teams hätten gezeigt, dass "alle ausgehenden Texte im Klartext an einen Sentry-Server weitergeleitet werden".Wie es nun weitergeht, ist bislang nicht bekannt - Nothing will sein Projekt aber noch nicht aufgeben.