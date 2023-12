Epic gewinnt gegen Google, Play Store stellt ein illegales Monopol dar

Epic Games hat sich in den letzten Jahren in Sachen Stores sowohl mit Apple als auch Google angelegt, doch während man gegen den iPhone-Hersteller den Kürzeren zog, gab es nun gegen Google einen Erfolg. Ein Gericht kam zum Schluss, dass der Android-Anbieter ein Monopol hat.

Niederlage im Fall Apple, Sieg gegen Google

Zusammenfassung Epic Games erringt Erfolg gegen Google in Monopolfrage

Gericht sieht Monopol von Google bei Android-Apps

30% Gebühr von Google als Kernpunkt der Klage

Urteilsfolgen werden ab Januar 2024 entschieden

Google kündigt Berufung gegen das Urteil an

Google betont Wettbewerb und Offenheit seiner Plattform

Epic feiert Urteil als Sieg für Entwickler und Verbraucher

Ganz nachvollziehbar ist es nicht: Apple hat bei seinem Store kein Monopol, Google hingegen sehr wohl. Das meinte jedenfalls das Gericht in den jeweiligen Klagen des Fortnite-Herstellers. Aktuell kam die Jury zum Urteil (bei Apple war es die Entscheidung einer einzelnen Richterin), dass Google bei Android-Apps ein illegales Monopol habe, und zwar sowohl über den Play Store als auch die In-App-Bezahlfunktion Google Play Billing.Kernpunkt der Klage ist u. a. die in der Regel 30-prozentige Gebühr, die Google (aber auch Apple) für sich einbehält. Konkrete Folgen hat das Urteil noch keine, darüber soll im bzw. ab Januar 2024 entschieden werden. Denn im neuen Jahr soll nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters festgesetzt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen oder müssen, um das Urteil umzusetzen.Allerdings dürfte das aktuelle Urteil in der Praxis noch länger keine konkreten Folgen haben: Denn es dürfte noch Jahre dauern, bis das Urteil rechtskräftig ist, da Google bereits angekündigt hat, in Berufung zu gehen: "Wir haben vor, das Urteil anzufechten. Android und Google Play bieten mehr Auswahl und Offenheit als jede andere große mobile Plattform", teilte Wilson White, Google VP, Government Affairs & Public Policy, in einem Statement mit.Wilson weiter: "Die Verhandlung hat deutlich gemacht, dass wir mit Apple und seinem App Store sowie den App Stores auf Android-Geräten und Spielkonsolen in hartem Wettbewerb stehen. Wir werden das Android-Geschäftsmodell weiter verteidigen und uns weiterhin stark für unsere Nutzer, Partner und das gesamte Android-Ökosystem einsetzen."Epic selbst bejubelte die Entscheidung natürlich: "Das heutige Urteil ist ein Sieg für alle App-Entwickler und Verbraucher auf der ganzen Welt. Es beweist, dass Googles App-Store-Praktiken illegal sind und das Unternehmen sein Monopol missbraucht, um exorbitante Gebühren zu verlangen, den Wettbewerb zu ersticken und Innovationen zu verhindern."