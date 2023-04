Apple triumphiert über Epic Games, das in der Berufung scheitert

Vor knapp drei Jahren ist Epic Games auf Konfrontationskurs zu Apple gegangen und hat sich dem kalifornischen Technikriesen auch juristisch entgegengestellt. Doch das ist für den Spiele-Spezialisten alles andere als gut ausgegangen, denn man hat auch die Berufung verloren.

Epic hat Apple seinerzeit wegen der Praktiken des iPhone-Herstellers im App Store herausgefordert, im Wesentlichen wehrte man sich gegen die zu hohe "Steuer", die jene zahlen müssen, die über Apple-Plattformen Software und Dienste verkaufen. In erster Instanz hat Epic verloren, doch das Unternehmen von Tim Sweeney ging in Berufung.Doch nun liegt auch die Entscheidung aus der zweiten Instanz vor und auch in dieser triumphierte Apple. Denn das zuständige Berufungsgericht, das für den Westen der USA zuständige Ninth Circuit Court of Appeals, hat das erste Urteil bestätigt. Konkret bestätigte man die Entscheidung von Apple, Drittanbieter-App-Stores auf seinen Plattformen zu verbieten.Apple feierte die Entscheidung entsprechend und teilte mit, dass diese den "überwältigenden Sieg von Apple" in diesem Verfahren bestätige, da neun von zehn Klagen zugunsten von Apple entschieden wurden. "Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren hat ein Bundesgericht entschieden, dass Apple sich an die Kartellgesetze auf Landes- und Bundesebene hält", so der kalifornische Konzern."Der App Store fördert weiterhin den Wettbewerb, treibt Innovationen voran und erweitert die Möglichkeiten, und wir sind stolz auf seinen tiefgreifenden Beitrag für Nutzer und Entwickler auf der ganzen Welt", so Apple weiter. Allerdings ist man auch nicht uneingeschränkt glücklich, da Apple gerne auch im zehnten Punkt den Sieg errungen hätte.Denn das Gericht bestätigte, dass die Apple-Einschränkungen "eine erhebliche wettbewerbswidrige Wirkung haben, die den Verbrauchern schadet". Das hob jedenfalls Epic-Chef Tim Sweeney in einem Tweet hervor und kündigte "nächste Schritte" an: "Glücklicherweise gibt die positive Entscheidung des Gerichts, das die Anti-Steering-Bestimmungen von Apple zurückgewiesen hat, iOS-Entwicklern die Möglichkeit, Verbraucher ins Internet zu schicken, um dort direkt mit ihnen Geschäfte zu machen."