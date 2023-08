Epic bietet Entwicklern Verzicht auf Store-Steuer bei Exklusivität

Die Provisionen der Betreiber großer Plattform-Stores sind seit Jahren immer wieder Diskussions-Thema. Das dürfte nun auch bei Epic nicht anders sein: Der Gaming-Konzern bietet Spieleentwicklern hier nun besondere Nachlässe im Tausch gegen Exklusivität.

Zeitlich befristet

Start im Oktober

Zusammenfassung Epic bietet Spieleentwicklern Nachlässe für Exklusivität auf der Plattform

Provision von Epic 12 Prozent, deutlich unter Apple und Google

Exklusive Spiele im Epic Store können den gesamten Umsatz mitnehmen

Dies gilt für die ersten sechs Monate nach dem Release eines Spiels

Epic First Run-Programm bietet zusätzliche Vorteile

Anmeldung für das Programm ab sofort möglich, für Spiele ab dem 16.10.

Wie auch in anderen Stores behält Epic bei Spieleverkäufen über seine Plattform einen Teil der Einnahmen für sich. Allerdings liegt die Provision deutlich unter dem, was beispielsweise Apples im App Store oder Google im Play Store verlangt: 12 Prozent des Umsatzes verbleibt hier beim Betreiber.Nun sollen Spielehersteller aber dafür sorgen können, dass es noch weniger ist. Der Deal lautet schlicht: Wer ein Spiel exklusiv im Epic Store anbietet, kann den gesamten Umsatz mitnehmen. Dies gilt zumindest für beide Seiten während der ersten sechs Monate nach dem Release eines Titels.Das sogenannte Epic First Run-Programm bietet den Spieleentwicklern aber noch verschiedene andere Vorteile. Der Betreiber teilte mit, dass die Titel mit "neuen exklusiven Badgings, Homepage-Platzierungen und speziellen Sammlungen" präsentiert und in "relevanten Store-Kampagnen, einschließlich Verkäufen, Events und redaktionellen Beiträgen" zu sehen sein werden.Entwicklerfirmen können sich ab sofort für das Programm anmelden. Berücksichtigt werden hier Spiele, die ab dem 16. Oktober auf den Markt kommen. Teilnehmen können Anbieter mit Produkten, die neu auf den Markt kommen und die nicht parallel in einem anderen Download-Store oder im Rahmen eines Abonnement-Services von Drittanbietern bereitgestellt werden. Auch bei bereits bestehenden Exklusivverträgen mit Epic gibt es keine Teilnahme, da hier in der Regel bereits andere Vergünstigungen gewährt wurden.Epic betonte allerdings, dass die Exklusivität sich auf Drittanbieter-Stores bezieht. Die Hersteller können ein Spiel also durchaus auf ihrer eigenen Vertriebsplattform bereitstellen und trotzdem in den Genuss der Exklusiv-Vorteile kommen.